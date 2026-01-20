鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-20 10:02

雲品國際 (2748-TW) 今 (20) 日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，加入雲品 Collection 在東部的經營版圖，雲品說明，此案除了保留「了了」原有的獨特禪學意境和建築風格，將導入隱世療癒與超越一泊三食的產品定位與理念，預計 5 月重新開幕。

雲品總經理丁原偉表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」的品牌精神與獨特的設計語彙，在市場上創造出極高的辨識度，未來雲品 Collection 將尊重其原創設計與禪學底蘊，同時注入雲品細緻的服務流程、餐飲規劃和營運管理，以吸引重視精神療癒與生活美學的高端客群。

在營運策略上，雲品規劃超越「一泊三食」的全包式住宿體驗，將首創「一泊 二盞 三膳」為產品核心理念，透過料理、飲品、療癒活動與深度體驗拉長旅客停留時間、提升住宿的感官體驗，進一步提升住房率和平均房價。

而在餐飲方面，雲品說明，館內 Habitat 餐廳將成為體驗設計的重要一環，未來將引進米其林廚藝團隊服務早午餐、日式下午茶和套餐式晚餐，搭配餐廳獨特的半開放式「鑿穴」設計，讓用餐成為旅程中的療癒延伸。

「了了」一詞源自禪學，意指面對萬物變化，仍能保持內心澄澈寧靜，設有 31 間客房、7 款房型。

目前雲品 Collection 已有二處營運據點，分別是新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」，規劃與興建中的共有三處，包括南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」和台中味丹富貴天心特區三大 Villa Resort，預計於 2027 至 2028 年間陸續營運。