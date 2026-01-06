鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-06 17:10

光通訊股上詮 (3363-TW) 近日因股價震盪劇烈，遭主管機關要求公告財務狀況，上詮在 2025 年 11 月單月稅後淨損 2,200 萬元、每股淨損 0.21 元，較去年同期虧損 500 萬元。

據上詮公告，去年前 3 季稅後純益為 3,855 萬元，累計每股稅後純益為 0.37 元，但在 10 月稅後淨損達 1,400 萬元、每股淨損 0.13 元，若加上 11 月虧損，等於去年前 11 月 EPS 僅為 0.03 元。

上詮近期也公告現金增資案已經主管機關申報通過，預計發行 1 萬張新股，用於購置機器設備及充實營運資金，此次現增員工及原股東認股比率為 90%，其餘 10% 將流向公開市場，以公開申購方式對外承銷。

上詮早在去年 11 月 24 日法說上已透露辦理現增的計畫，希望籌備增添光通訊 CPO 量產線的計畫，也為充實營運資金做好準備。

上詮主管指出，公司自 2022 年開始切入矽光產品研發，目前已完成多項開發製程認證，未來將全力推進至封裝整合，目前有 3 項產品可對應客戶 1.6T 或大於 6.4T 應用。