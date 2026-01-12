鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著 AI 需求強勁、光通訊滲透率提升，外資高盛近期於「產業」報告中指出，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場預期，獲點名的三五族通訊廠全新 (2455-TW)、聯亞 (3081-TW) 今(12) 日開高走高，盤中在大單敲進下，雙雙亮燈攻上漲停板。
據高盛報告，估計 800G 及以上光收發器出貨量於今 (2026) 至 2028 年間年複合成長率 (CAGR) 將達 34%，台廠中看好聯亞、全新兩廠，並給予「買進」評等，並看好隨著光通訊滲透率提升，有望直接帶動 2 間公司營運正向展望。
全新在去年 12 月營收達 3.19 億元，月增 11.94%、年增 28.28%，累計 2025 年全年營收達 33.8 億元、年增 4.29%，受惠於光通訊動能，將使得光電子方面出貨大幅提升，但短期內微電子業務仍受記憶體衝擊影響。
聯亞去年 12 月營收，達 2.3 億元，月增 9.69%，較去年同期成長 158.93%，累計去年年度營收為 22.02 億元，年增 82.29%。
外資目前持續看好全球需求，並預期全球光收發器在 2026 年與 2027 年潛在市場分別上調 43% 與 46%，其中 800G 出貨量從原先的 3,600 萬顆上調至 3,800 萬顆，1.6T 出貨量從原先的 500 萬顆上調至 1,400 萬顆，有望進一步推動光通訊的滲透率。
法人則表示，受惠 AI 伺服器、光收發器需求成長，光通訊三五族廠商近期營收年增率亮眼，基本面具備長線動能，但短線操作上宜謹慎，建議觀察量能與均線，待籌碼轉多再行布局。
