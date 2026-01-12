‌



外資目前持續看好全球需求，並預期全球光收發器在 2026 年與 2027 年潛在市場分別上調 43% 與 46%，其中 800G 出貨量從原先的 3,600 萬顆上調至 3,800 萬顆，1.6T 出貨量從原先的 500 萬顆上調至 1,400 萬顆，有望進一步推動光通訊的滲透率。