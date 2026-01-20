鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-20 14:38

國防部指出，特別預算主要用來引進高科技與 AI、厚植國防產業來打造非紅供應鏈，目標聚焦不對稱戰力的整合並強化防衛韌性。

‌



其中，對於外界關注的無人載具，國防部提到包括反甲型無人機飛彈系 ALTIUS-700M 共 1554 架、ALTIUS-600ISR 共 478 架，濱海監偵型、濱海攻擊型等各類無人機約 20 萬架，而無人艇約 1000 餘艘。

法人指出，長榮航太過往作為首批無人機標案得標廠商，是既有中大型無人機整機製造商之一，在此次規模金額龐大的無人機標案中，可預期得標機率高。

而龍德造船為爭取國艦國造更大船型的訂單，今年第六廠北棟新產能將開出，目前整體在手新造船訂單看到 2027 年。

法人進一步分析，有鑑於俄烏戰爭無人艇表現極佳，中科院主導「快奇專案」4 艘快奇艇共 2.6 億元試做無人船，由龍德造船得標，龍德提供載台、遙導控，結合中科院的酬載，去年於屏東九鵬基地順利通過所有測試，後續取得新標案的可能性仍高。