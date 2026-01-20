鉅亨網記者王莞甯 台北
國防部針對 1.25 兆元軍購擬籌購項目釋出可公開資訊，其中無人載具包括各型攻偵無人機預計生產逾 20 萬架、無人艇逾千艘，激勵相關軍工國防股今 (20) 日再度飆漲，龍德造船 (6753-TW) 漲停鎖死、台船 (2208-TW)、長榮航太 (2645-TW) 漲半根停板上下，漢翔 (2634-TW) 和亞航 (2630-TW) 也有 2% 以上漲幅。
國防部指出，特別預算主要用來引進高科技與 AI、厚植國防產業來打造非紅供應鏈，目標聚焦不對稱戰力的整合並強化防衛韌性。
其中，對於外界關注的無人載具，國防部提到包括反甲型無人機飛彈系 ALTIUS-700M 共 1554 架、ALTIUS-600ISR 共 478 架，濱海監偵型、濱海攻擊型等各類無人機約 20 萬架，而無人艇約 1000 餘艘。
法人指出，長榮航太過往作為首批無人機標案得標廠商，是既有中大型無人機整機製造商之一，在此次規模金額龐大的無人機標案中，可預期得標機率高。
而龍德造船為爭取國艦國造更大船型的訂單，今年第六廠北棟新產能將開出，目前整體在手新造船訂單看到 2027 年。
法人進一步分析，有鑑於俄烏戰爭無人艇表現極佳，中科院主導「快奇專案」4 艘快奇艇共 2.6 億元試做無人船，由龍德造船得標，龍德提供載台、遙導控，結合中科院的酬載，去年於屏東九鵬基地順利通過所有測試，後續取得新標案的可能性仍高。
整體來看，法人分析，隨著國防相關政策釋出，無人機產業由過去做夢階段逐步轉往標案公告，以時程來看，此次釋出相關標案後，得標廠商有望於第三季開始交付，而過往無人機從廠商交付到營收認列約歷時 3-5 個月，因此預料最快第四季開始反映在營收上。
