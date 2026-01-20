鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 10:41

人工智慧（AI）新創公司 OpenAI 的財務長弗里亞（Sarah Friar）於週日（18 日）發表的部落格文章中表示，OpenAI 將把 2026 年定位為「實際應用落地」的一年。

根據《CNBC》報導，她指出：「當前的首要任務，是縮小 AI 現在所能實現的能力，與人們、企業及各國在日常中實際使用方式之間的落差。這個機會既龐大又迫切，尤其是在醫療、科學與企業領域，因為更好的智慧系統能直接轉化為更佳的成果。」

弗里亞在文中說明 OpenAI 對商業化策略的看法，包括如何推動 ChatGPT 等服務的變現，同時確保足夠的運算資源支撐產品運作。

她指出，OpenAI 的營收表現與其技術基礎設施的可用性高度相關。

根據弗里亞提供的數據，OpenAI 的運算規模從 2023 年的 0.2 吉瓦，成長至 2025 年約 1.9 吉瓦；同期，公司年化營收也從 2023 年的 20 億美元，躍升至去年的 200 多億美元。

她形容，這是在如此大規模下前所未見的成長，OpenAI 也堅信，若在這些關鍵時期能取得更多運算資源，將能加快客戶採用速度與商業化進程。

弗里亞發表這篇部落格文章之際，正值 OpenAI 與整個科技產業對 AI 的高度投入受到外界檢視之際，原因在於建置資料中心、確保能源供應及取得關鍵零組件所需的龐大投資，至今尚未為投資人帶來顯著的營收回報。

其中一項備受關注的合作，是 OpenAI 與 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 於去年 9 月宣布的協議。

根據當時的說法，輝達將承諾投入高達 1,000 億美元，支持 OpenAI 建置與部署至少 10 吉瓦 的輝達系統。以能源規模來看，10 吉瓦約相當於 800 萬戶美國家庭一整年的用電量。

不過，輝達在去年 11 月也向投資人表示，該合作「並無保證」一定會從公告階段推進至正式合約。

對此，弗里亞指出，取得世界級算力需要提前數年做出承諾，而成長本身也不可能是一條完全平滑的曲線，整個系統必須保持高度紀律。

她透露，三年前 OpenAI 仍仰賴單一算力供應商，如今已建立起多元化的合作生態系，能在「算力決定誰能擴張」的市場環境中，更有信心地進行規劃、融資與部署。

弗里亞強調，OpenAI 的商業模式將隨著其服務一同擴大。她認為，當 AI 深入科學研究、藥物開發、能源系統與金融建模等領域時，將催生全新的經濟模式。

這篇文章也發布於 OpenAI 宣布一項新動向之後。公司上週表示，將開始在美國針對部分 ChatGPT 用戶測試廣告功能，顯示其正為今年潛在的上市計畫做準備。