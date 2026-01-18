馬斯克向OpenAI、微軟求償1340億美元！指控「背離創立使命、坐收不當得利」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 09:20

特斯拉 (TSLA-US) 執行長、億萬富翁馬斯克週五（16 日）向美國聯邦法院提出文件，要求 OpenAI 與微軟 (MSFT-US) 支付約 1,340 億美元的賠償金，主張這兩家公司因他早期對 OpenAI 的支持而獲得「不當得利」，相關金額理應返還給他。

馬斯克向OpenAI、微軟求償1340億美元。（圖：Shutterstock）

根據《路透》報導，馬斯克在法院文件中指出，OpenAI 在 2015 年共同創立期間，因他的資金與人脈挹注，獲得約 655 億至 1,094 億美元的利益；微軟則因與 OpenAI 的合作，獲得約 133 億至 251 億美元的收益。

‌



該文件是在馬斯克即將與兩家公司對簿公堂前提交的。

OpenAI 已公開表示，馬斯克的訴訟「毫無根據」，並形容這是一場針對公司的「騷擾行動」；微軟方面則透過律師指出，沒有任何證據顯示微軟「協助或教唆」OpenAI 從事不法行為。

兩家公司也在另一份法院文件中，正式挑戰馬斯克所提出的損害賠償金額，質疑其合理性與計算方式。

馬斯克於 2018 年離開 OpenAI，目前經營 AI 公司 xAI，並推出聊天機器人 Grok，與 ChatGPT 形成競爭。

他在訴訟中主張，ChatGPT 的開發商 OpenAI 在轉型為營利性組織的過程中，已背離其最初「為人類福祉發展 AI」的創立使命。

美國加州奧克蘭的一名法官本月裁定，該案將交由陪審團審理，預計於今年 4 月開庭。

根據法院文件，馬斯克指出自己約投入 3,800 萬美元，佔 OpenAI 初期種子資金的 60%，並協助招募人才、引介關鍵人脈，且在公司創立初期提供了重要的公信力背書。

馬斯克在文件中主張：「正如一家新創公司的早期投資人，可能獲得遠遠高於其原始投資金額、呈現數個數量級成長的回報一樣，OpenAI 與微軟所獲得的『不當得利』，而這些利益如今應返還給馬斯克本人，其規模也遠大於馬斯克最初的投入。」

這些損害金額是由馬斯克的專家證人、金融經濟學家 C. Paul Wazzan 所計算。

法院文件亦指出，若陪審團裁定 OpenAI 或微軟須負責，馬斯克可能進一步要求懲罰性賠償及其他法律制裁，包括申請禁制令，但具體形式尚未說明。

對此，OpenAI 與微軟在回應文件中請求法官限制馬斯克專家證人的證詞，主張其分析內容「憑空捏造」、「無法驗證」、「前所未見」，且試圖進行一項「不合理的數十億美元轉移」，將資金從非營利組織轉給已成為競爭對手的前捐助者。