真相打臉！德智庫：川普關稅成本幾乎由美國人買單 形同「內部課稅」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 16:00

在美歐貿易摩擦再起之際，德國知名智庫基爾世界經濟研究所 (Kiel Institute for the World Economy) 周一 (19 日) 反駁美國總統川普所稱關稅由外國承擔的論點。

真相打臉！德智庫：96%川普關稅成本由美國人買單 形同「內部課稅」（圖：Shutterstock）

該研究所在最新研究報告中指出，美方可能並不佔據有利位置。過去一年，川普頻繁以加徵關稅作為外交與財政手段，並宣稱此舉由外國埋單，從而增強談判籌碼。但研究顯示，事實恰恰相反。

研究分析 2024 年 1 月至 2025 年 11 月間價值 4 兆美元的貨物貿易數據，發現美國新增關稅的負擔僅有約 4% 由外國出口商透過降價吸收，其餘 96% 均由美國消費者與進口商承擔。換言之，所謂「外國人付關稅」一說並不存在，這筆錢幾乎全進了美國國庫，卻以國內物價上漲的形式由民眾埋單。

研究合著者、比勒費爾德大學教授 Julian Hinz 直言，2025 年美國新增的 2000 億美元關稅收入「幾乎全由美國人支付」，並可能隨時間推高通膨。

儘管川普任內美國經濟成長相對穩健、通膨溫和，外界一度認為關稅未造成衝擊，但哈佛商學院與耶魯大學預算實驗室近期的報告也證明，關稅成本主要落在本國。

基爾研究所進一步指出，關稅並未有效打擊外國生產商，反而形對本國消費者課稅。以印度為例，對美出口雖維持價格，但出貨量較歐盟、加拿大及澳洲減少 18% 至 24%。

外國廠商之所以不願降價保住美國市場，報告中提出幾種可能性，如出口商已在別處找到買家，或預期關稅水平變動而暫不調整定價，甚至在高達 50% 的關稅下，賣得越多虧損越大，不如退出。此外，美國進口商與海外供應商的長期合約也限制快速替換來源。

但 Hinz 也提醒，隨著美國企業尋求新供應方，未來外國廠商可能逐步分擔更多成本。

當前，川普正以對歐加徵關稅為籌碼施壓格陵蘭相關議題，上述德國智庫的研究揭示其貿易策略潛在反噬。