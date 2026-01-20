鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-20 18:10

美國總統川普於周二 (20 日) 早晨在前往華盛頓特區前，於佛羅里達州機場向媒體表示，將對法國葡萄酒與香檳徵收高達 200% 的懲罰性關稅。此舉旨在施壓法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)，迫使其加入由美國領導的國際組織「和平理事會」(Board of Peace)。

「和平理事會」最初是川普為解決加薩戰爭所提出的計畫之一，並獲得聯合國安理會的支持。然而，根據最新的章程草案，該組織的功能已轉向處理全球性衝突，且文中未提及加薩地區。

‌



美國要求參與國支付超過 10 億美元的經費，以獲得超過 3 年的會員資格。目前已有匈牙利、越南、摩洛哥等國接受邀請，川普還透露已邀請俄羅斯總統普丁及白俄羅斯領導人盧卡申科加入。

馬克宏對該理事會持保留態度，認為該組織賦予主席 (川普) 過大權力，可能損害聯合國的架構與原則。

對此，川普在受訪時語帶諷刺地表示：「沒人想要馬克宏，因為他很快就會下台了。」(法國憲法規定總統任期限制，馬克宏明年春季將無法連任)。川普堅稱，儘管馬克宏目前拒絕，但 200% 的關稅將迫使法國屈服加入。

法國政府隨即對此威脅作出回應。法國總統府與農業部長均表示，這種透過關稅威脅外交政策的手段「不可接受且無效」。法國農業部長 Annie Genevard 痛批此舉手段極端粗暴，且針對的是法國農業的重要支柱——葡萄種植業，並呼籲歐盟整體必須對此作出回應。

川普在第二任期內頻繁將關稅視為談判工具。此前，他曾因歐洲國家反對其「從丹麥手中奪取格陵蘭」的計畫，而對包括法國在內的多個歐洲國家徵收 10% 關稅。