「全民共享」AI紅利年！高仙桂：台美關稅不確定因素落地 算力所需供電無虞

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 16:26

中經院今（19）日舉辦「2026 年經濟展望論壇」，國發會副主委高仙桂指出，隨著 15 日台美正式簽署關稅協議並獲得 232 條款最惠國待遇，台灣經濟最重要的不確定因素已正式落地。她強調，這項協議是經貿發展的重要里程碑，結合 AI 爆發性成長，國發會對 2026 年經濟展望極具信心，中經院亦預測 2026 年經濟成長率為 4.14%，顯示在 AI 動能與關稅利多支撐下，台灣經濟具備強勁韌性，全民可望共享「AI 紅利」。

（鉅亨網資料照）

針對外界高度關注 AI 爆發帶來的龐大算力需求與台灣電力供應問題，高仙桂在會中明確回應，政府對於因應 AI 算力所需的電力缺口已做足規劃。她指出，AI 算力發展確實會導致用電量增加，但政府已將算力中心及資料中心的用電需求納入長期的能源規劃中，並強調目前電力的穩定供給足以支撐台資企業返台投資與 AI 產業的持續擴張。

高仙桂表示，政府除了確保總量充足，也正積極推動能源轉型，提升綠電供給比例，以滿足科技產業對淨零碳排與穩定電力的雙重需求。