鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 11:49

中華經濟研究院今（19）日舉行「2026 年經濟展望論壇」，院長連賢明受訪表示，中經發布最新經濟預測，即便在 2025 年高基期的背景下，預計 2026 年台灣經濟成長率仍達 4.14%，高於主計總處預測，為國內主要機構中最樂觀的看法。他指出，此數據尚未完全納入上周五（16 日）甫落地的台美關稅簽署利多，隨着不確定因素消除，未來成長率仍有上修空間。在匯率方面，預測今年新台幣兌美元將小幅升值，全年均價上看 30.33，較 2025 年的均價 31.19 明顯走強。

連賢明特別提及中經院預測模型的精準度，去（2025）年新台幣均價 31.19 與預期高度吻合。同時，受惠於 AI 科技熱潮帶動的強勁投資與出口，中經院將 2025 年經濟成長率大幅上修至 7.43%，展現台灣經濟的強韌成長動能。兩項數據均高於主計總處，更位居國內主要經濟研究機構的最高預測值。

物價部分則相對穩定，中經院預估 2025 年與 2026 年的 CPI 年增率分別約為 1.66% 與 1.64%，顯示通膨不致於影響整體成長步調。

連賢明強調，即便在 2025 年高基期的背景下，2026 年預測值仍達 4.14％，且該數據尚未完全納入上周五（16 日）甫公布的台美關稅簽署及 232 最惠國待遇等利多，樂觀預估後續仍有上修空間，對未來一年整體成長極具信心。

針對匯率走勢，連賢明表示，中經院去年的預測模型展現高度精準，2025 年新台幣兌美元匯率平均價為 31.19，與預期高度吻合。展望 2026 年，由於台灣貿易順差維持高檔，預測新台幣兌美元將呈現小幅升值趨勢，全年均價預估為 30.33。儘管國際間仍有川普 (Donald Trump) 對歐盟關稅政策等波動變數，但強勁的出口動能將支撐台幣走勢。

中華經濟研究院董事長曹添旺致詞時則強調，台灣正站在關鍵的十字路口，面對「金融」與「產業」的雙重變局。他指出，AI 已從單一熱點轉化為推動長期生產力與結構轉型的核心引擎，紅利正從半導體製造擴散至服務業。