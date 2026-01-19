search icon



〈焦點股〉關稅、232優惠雙利多 元山汽車業務受惠 漲停站回60元關

鉅亨網記者劉玟妤 台北

台美關稅稅率敲定，調降至 15%，並爭取到汽車零組件的 232 關稅優惠，元山 (6275-TW) 的汽車電子業務有望受惠，激勵元山今 (19) 日跳空漲停，一舉站回 60 元關卡。 

cover image of news article
關稅敲定元山汽車業務利多，漲停站回60元關。(圖：shutterstock)

元山今天早盤以 58.1 元跳空開高，隨即亮燈漲停，雖一度漲停打開，不過盤中再度漲停鎖住 60.8 元，除一舉站回 60 元關卡，也同步收復所有均線，截至午盤，排隊委買單超過 7000 張，成交量則超過 6000 張。 


元山指出，中國市場在新能源車上的政策轉變，轉向權益補貼及春節汰舊換新，有助推動車市買氣。此外，元山長期與歐系及中系等 Tier 1 車廠維持合作，在既有歐洲客戶訂單穩定挹注下，加上中系豪華車款出口份額提升，看好今年汽車電子領域成長。 

散熱業務方面，元山目前涵蓋 120kW、150kW、250kW Sidecar 及 1.4MW In-Row CDU 等產品。總經理劉賢文指出，今年將持續擴大高階運算布局，目標今年將高階運算營收比重提升至 45%。 


元山關稅汽車電子散熱

