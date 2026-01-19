鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-19 18:55

台北股匯今 (19) 日走勢震盪，加權指數漲勢逐漸擴大，收 31639 點續創新高，但新台幣兌美元匯率午後一路走低，終場轉貶 1.8 分，收在 31.59 元，中止連續三個交易日升值，台北即元太外匯市場總成交值放大至 19.005 億美元。

〈台幣〉股匯脫鉤！午後豬羊變色 中止連3升收31.59元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.55 元，盤中一度升破 31.5 元關卡，最高來到 31.494 元、升值 7.8 分，但隨著午後美元買盤湧入，匯價最低下探 31.596 元，尾盤貶勢略收斂，以 31.59 元作收。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.11%，韓元貶值 0.28%，新台幣小貶 0.06%，新加坡幣則升值 0.13%，人民幣升值 0.08%，日元也小升 0.06%，亞幣各自表現。

台股今天開低，資金聚焦記憶體、PCB 及金融股，不過，隨著台積電由黑翻紅，漲逾 1%，以 1760 元收盤再創新天價，帶動加權指數盤中最高衝上 31827.39 點，終場上漲 230.5 9 點，收在 31639.29 點，盤中與收盤指數雙雙續創歷史新高。