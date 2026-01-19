鉅亨網新聞中心 2026-01-19 12:00

美國銀行首席投資策略師哈特奈特（Michael Hartnett）表示，在全球財政擴張與「新世界秩序」的推動下，市場雖正迎來新一輪牛市，但東亞貨幣的異常升值已成為當前不可忽視的最大隱憂。

日元台幣若暴衝會扼殺牛市！美銀警告：1.2兆美元回流將引爆流動性緊縮

哈特奈特警告，日元、韓元及新台幣若出現快速且大幅的升值，極可能引發全球流動性緊縮，進而衝擊目前的資產增值趨勢。

‌



目前日元匯率維持在接近 160 的歷史低位，這種超弱勢貨幣格局雖然支撐了部分區域市場，但也累積了巨大的反轉壓力。

哈特奈特分析，東亞貨幣的快速升值可能由日本央行調升利率、美國啟動量化寬鬆、區域地緣政治變化或市場對沖失誤所觸發。一旦升值潮爆發，亞洲各國為回收高達 1.2 兆美元經常帳盈餘，而流向歐美及新興市場的資金將被迫逆轉，導致全球市場面臨資本外流與流動性乾涸的風險。

其中，中國市場被視為最具潛力的催化劑，若中國能順利終結通貨緊縮，將進一步帶動歐洲與日本股市的表現。此外，受到利率、稅收及關稅削減政策的激勵，中小型股與經濟復甦相關資產，如零售、運輸及房屋建築業，預計將優於大型科技股。

在實物資產方面，哈特奈特持續看好黃金與白銀的長期多頭走勢。儘管短期內貴金屬可能出現超買回調，但在戰爭、民粹主義、全球化終結以及債務貶值等宏觀背景下，黃金作為避險資產的地位依然穩固。

根據歷史牛市經驗， 哈特奈特大膽預測黃金價格有望突破每盎司 6,000 美元的新高，並建議高淨值客戶應適度提高目前的配置比例。