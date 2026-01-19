日元台幣若暴衝會扼殺牛市！美銀警告：1.2兆美元回流將引爆流動性緊縮
鉅亨網新聞中心
美國銀行首席投資策略師哈特奈特（Michael Hartnett）表示，在全球財政擴張與「新世界秩序」的推動下，市場雖正迎來新一輪牛市，但東亞貨幣的異常升值已成為當前不可忽視的最大隱憂。
目前日元匯率維持在接近 160 的歷史低位，這種超弱勢貨幣格局雖然支撐了部分區域市場，但也累積了巨大的反轉壓力。
哈特奈特分析，東亞貨幣的快速升值可能由日本央行調升利率、美國啟動量化寬鬆、區域地緣政治變化或市場對沖失誤所觸發。一旦升值潮爆發，亞洲各國為回收高達 1.2 兆美元經常帳盈餘，而流向歐美及新興市場的資金將被迫逆轉，導致全球市場面臨資本外流與流動性乾涸的風險。
儘管潛在風險巨大，但在日元尚未崩盤的前提下，哈特奈特認為全球正處於由川普政策推動的財政擴張牛市中。他建議投資者應將目光從長期過度集中的美國股市移開，轉向國際股市進行再平衡配置。
其中，中國市場被視為最具潛力的催化劑，若中國能順利終結通貨緊縮，將進一步帶動歐洲與日本股市的表現。此外，受到利率、稅收及關稅削減政策的激勵，中小型股與經濟復甦相關資產，如零售、運輸及房屋建築業，預計將優於大型科技股。
在實物資產方面，哈特奈特持續看好黃金與白銀的長期多頭走勢。儘管短期內貴金屬可能出現超買回調，但在戰爭、民粹主義、全球化終結以及債務貶值等宏觀背景下，黃金作為避險資產的地位依然穩固。
根據歷史牛市經驗， 哈特奈特大膽預測黃金價格有望突破每盎司 6,000 美元的新高，並建議高淨值客戶應適度提高目前的配置比例。
然而，這場「新世界牛市」的延續仍有賴於兩大關鍵觀察指標。首先是美國就業市場的穩定性，若失業率升至 5% 以上，將反映企業成本削減及 AI 替代效應超過了經濟成長；其次是川普政府能否有效降低生活成本以維持其民意支持率。
哈特奈特提醒，若能源、醫療與保險等價格居高不下，導致政策紅利無法惠及大眾，市場對於「川普繁榮」的信心可能在第一季末出現動搖。投資人應密切關注「日元上漲」與「MOVE 指數上漲」的規避組合，作為適時撤出市場的重要警訊。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 民粹主義飆百年新高！美銀示警：三大歷史性脫鉤來襲 全球投資邏輯大洗牌
- 怕AI泡沫？美銀：這4領域能受惠但風險低
- 川普抨擊鮑爾「那個混蛋很快就會滾蛋」美銀發出利率警告
- 美銀高喊「新全球秩序=新全球牛市=金銀牛市」！Hartnett： 東亞貨幣升值是最大風險
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇