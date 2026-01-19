民粹主義飆百年新高！美銀示警：三大歷史性脫鉤來襲 全球投資邏輯大洗牌

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 07:00

美銀全球研究團隊在最新發布的研究報告中指出，全球金融市場正經歷三個歷史性的「脫鉤」趨勢，同時全球民粹主義政策水準也已攀升至百年高點，兩大結構性變化正合力改寫傳統投資邏輯，對市場配置策略有深遠影響。

其次，美元走勢與美債利差脫鉤，美元表現明顯弱於利差模型所預示的水準，顯示其避險與定價功能減弱。

第三，新興市場本幣債與美債總報酬相關性近期轉為負值，打破長期以來兩者同向變動的趨勢。

報告特別指出，當前民粹主義政策的廣泛興起是驅動上述脫鉤的深層力量。

根據《美國經濟評論》2023 年的研究，當前全球由民粹主義領導人執政的國家比例已達到 1900 年以來最高，超過 1930 年代與 1970 年代的高點。

研究顯示，民粹主義政權上台後 10 到 15 年內，往往伴隨經濟成長放緩、通膨上升、債務比重擴大、關稅提高與貿易開放度下滑。這類政策反映出社會對主流經濟治理模式的信心危機。

值得注意的是，民粹主義不僅限於新興市場，在歐美等已開發經濟體也日益普遍。

在此背景下，報告建議對新興市場資產採取更加精細化的篩選邏輯，應聚焦「政策可信度」與「相對基本面」，而非繼續沿用將新興市場一概視為高風險類別的宏觀貝塔思維。例如，儘管部分亞洲市場如韓國與新加坡因寬鬆週期接近尾聲、估值偏高而遭資金看空，但美銀新興市場本幣債券指數今年來已跑贏美債 28%，接近 2013 年基準調整後的歷史高點。

然而，資金流向卻出現背離。根據 EPFR 數據，今年以來亞洲市場淨流出 5 億美元，反映市場結構擁擠、短期反轉風險上升。

當前看似平靜的市場其實暗潮洶湧：油價與通膨預期波動微弱、股市穩居歷史高點且波動率偏低，但外匯市場表現分歧，新興市場內部分化加劇。這種表面寧靜凸顯出宏觀因子失靈所帶來的隱性風險。