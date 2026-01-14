鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-14 08:40

美國總統川普週二 (13 日) 再度攻擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) ，形容對方「無能」或「貪腐」，並稱「那個混蛋很快就會滾蛋」。川普言論正值美國司法部對鮑爾展開刑事調查、引發各界對聯準會獨立性疑慮升高之際，美國銀行對此發出利率警告。

川普是在被問及司法部針對聯準會主席的前所未見行動，是否削弱外界對央行獨立性的信心時，作出上述評論。他指稱鮑爾在聯準會華盛頓總部翻修工程中「超支數十億美元」，該工程正是司法部調查的核心。

川普在白宮外對媒體表示，鮑爾「不是無能，就是貪腐」，並批評其未能妥善履行職責。稍後，川普前往密西根州參訪福特汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部發表談話時，再度以強烈措辭抨擊鮑爾，稱「那個混蛋很快就會滾蛋」。

川普不認為自己的行為有任何問題，並再次批評鮑爾是「糟糕的聯準會主席」。他表示，美國本應擁有更低的利率，並暗指部分金融界人士可能偏好較高的利率環境。

美國銀行 (Bank of America) 分析指出，美國司法部針對鮑爾在央行大樓翻修相關證詞所展開的刑事調查，為美國貨幣政策前景帶來新的不確定性，儘管金融市場目前對相關消息反應相對平靜。

美國銀行經濟學家 Aditya Bhave 表示，「市場基本上已經消化並忽略了這項消息」，30 年期美債殖利率僅小幅上升約 2 個基點。該行指出，這樣的幅度通常才會被視為市場對聯準會獨立性表達疑慮的反應。

川普的發言也引發跨黨派關注。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在公布第四季財報後指出，任何削弱聯準會獨立性的作法，都可能帶來反效果，包括推升通膨預期並在中長期推高利率。他強調，市場普遍重視聯準會的制度獨立性。

共和黨內亦出現對司法部行動的質疑聲音。參議院銀行委員會成員、路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪 (John Kennedy) 表示，若讓聯準會與行政部門陷入對立，反而更可能導致利率上升，並直言這樣的局面「完全沒有必要」。

美國銀行認為，鮑爾近期針對相關揣測所作的強硬回應，「在投資人眼中，提高了他在 5 月主席任期結束後，仍留任聯準會理事身分的可能性」

Bhave 稱，司法部調查「可能反而凝聚聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內部的鷹派立場」，使得預期政策取向較為鴿派的下一任聯準會主席，在主張降息時，更難說服委員會認同這些決策完全是基於經濟數據。