鉅亨網新聞中心 2026-01-19 14:00

隨著美國總統川普再度成為全球政治焦點，其直白、強硬且去道德化的外交風格，非但未能為美國贏得更多尊重，反而在全球範圍內強化了中國的吸引力與影響力。

美國強硬外交反效果？金融時報：川普正在讓世界愛上中國。(圖：REUTERS/TPG)

根據《金融時報》報導，歐洲對外關係委員會委託進行的全球民調指出，川普第二個任期展開之際，有越來越多的人認為中國本已強大的影響力將會進一步增強。

報導直言，儘管川普試圖重新定義國際秩序，最終卻促使全球視線逐漸轉向中國。

《金融時報》指出，川普的崛起象徵著美國外交長期以來「自由主義道德說教」的終結。不同於過往美國政府在軍事或經濟行動中包裝「民主」與「安全」的說辭，川普選擇公開承認赤裸裸的國家利益。

例如，在談及對委內瑞拉的行動時，川普不再以民主為理由，而是直接承認目標是石油。然而，這種「不再粉飾太平」的作風，確實終結了虛偽，但並未讓美國更受世界敬重。

該報指出，事實上，無論是在美國國內或海外，外界對美國政府長年以來奉行的選擇性原則與自由主義道德說辭，早已出現明顯疲乏。

在此背景下，美國前拜登政府在俄羅斯入侵烏克蘭後試圖重塑「民主陣營對抗威權政體」的冷戰敘事，就未能獲得預期回響，而是反而暴露其號召力的侷限。

報導分析，美國對俄羅斯祭出的嚴厲制裁，不僅未能凝聚民主國家陣線，印度反而一度大幅提高俄羅斯石油進口量，而南非在外交立場上也明顯傾向莫斯科，呼應俄羅斯總統普丁所塑造的「反帝國主義」論述。

《金融時報》認為，世界轉向中國的原因並不複雜。從中國製電動車、太陽能板，到軟體與玩具，許多國家民眾的日常生活早已深度依賴中國產品。

同時，相較於美國，中國在其劃定邊界之外，鮮少進行對外軍事干預，展現出相對克制的姿態，進一步強化其「穩定供應者」與「非干涉者」形象。

依照馬基維利的觀點，即「若統治者無法同時贏得愛戴與敬畏，那麼被畏懼往往被視為更現實的選擇」，美國在川普主政下頻繁展示國家實力，理應換得更多國際順從與認可，但實際結果卻未如預期。

報導分析，造成此一結果的關鍵或許在於，當強權本身已被視為理所當然，外界真正關注的反而是權力是否出現鬆動。

例如，川普大舉推動關稅戰，並未在全球引發太大震撼，反倒是中國成功採取反制措施，更受到國際注目；同樣地，美國在委內瑞拉展現軍事能力並不令人意外，而真正引發討論的，則是川普仍未能成功調停俄羅斯和烏克蘭的戰事。

《金融時報》進一步指出，川普對中國的嫉妒已是公開秘密，而更具諷刺意味的是，這種嫉妒並未得到中國回應。

與此同時，川普開始效仿中國式的國家資本主義，試圖以政府力量重塑美國工業。

報導認為，這反映出川普對美國既有政治與經濟制度的信心動搖。正如俗語所說，「模仿是最高形式的讚美」，而如今，美國正在模仿中國。

《金融時報》指出，權力可以迫使服從，卻無法孕育忠誠。當美國只強調捍衛自身利益時，盟友自然會重新計算立場。

最新數據顯示，僅有 16% 的歐洲人視美國為盟友，但有 20% 將其視為競爭對手甚至敵人。

報導總結，美國之所以能在冷戰中勝出，不僅因為強大，而是因為其「與眾不同」，更因為它讓他國相信「美國的勝利也是他們的勝利」。