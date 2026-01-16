鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-16 22:42

你擔心 AI 泡沫破裂嗎？根據《商業內幕》報導，美國銀行策略師提出了一套方法：投資受惠 AI 的周邊產業，而非直接投資 AI。

美銀策略師周四 (15 日) 在報告中建議，投資人應關注「過渡策略」，這些領域接近 AI 產業、能受惠成長，但較不受科技股波動影響。該行雖然不認為目前股市是 AI 泡沫，但承認科技股估值偏高。

‌



目前納斯達克 100 本益比約 37 倍，遠高於標普 500 的 22 倍。

策略師認為，AI 仍是重大投資機會。該行估計，AI 相關投資支出到 2030 年底將成長兩倍至約 1.2 兆美元。

「我們不能忽略估值和時機問題。」策略師寫道。他們篩選出高品質、高成長但較不受 AI 股票波動影響的買進評級公司，這些公司能受惠 AI 發展但不直接屬於科技業。

四大避險領域

1. 電氣化產業

AI 帶動能源需求成長，但這個產業主要由其他催化劑推動，如新法規。美銀預期整體電力和電網需求會保持強勁，受電動車、建築電氣化，以及各國愈來愈重視能源獨立而推動。

2. 基礎建設和電網擴張

運輸、供暖和工業電氣化需要對儲能、電網和低碳電力大舉投資。策略師認為電網營運商、輸電設備、儲能解決方案和再生能源開發商將是核心受惠者。

3. 金屬產業

對更多能源的需求推升與電氣化相關的金屬。該行看好銅、銀、鋰、鋁和鎳。

美銀表示，金屬需求成長變得較不受景氣循環影響，因為各國正在重新配置能源基礎設施。發電產能和輸配電線路的建設推升整體銅和鋁需求，這個結構性趨勢預期至少持續到 2030 年底。

4. 國防產業