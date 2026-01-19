鉅亨網新聞中心 2026-01-19 11:23

隨著中歐就純電動車出口達成重要共識，以「價格承諾」取代「高額關稅」成為雙方合作的新常態。這項轉變不僅緩解了激烈的貿易對抗，更從實質利益的角度證明，對於中國電動車產業而言，此舉是利大於弊的戰略轉機。

以比亞迪 (002594-CN) 等指標性車企為例，其在歐洲的銷售價格本就高於國內 1 倍以上，單車利潤甚至可達國內的 5 至 7 倍。這種「高品質、高定價、高利潤」的模式，讓中國企業能擺脫低價競爭的泥淖，將獲利回饋給國內員工與供應鏈，形成良性的產業循環。

此外，歐盟之所以願意取消高關稅並轉向合作，核心在於對中國新能源供應鏈的深度依賴。中國目前控制了全球七成以上的動力電池、六成以上的馬達產能，且技術領先優勢顯著。

歐盟意識到，若要達成 2035 年碳排放減量目標，完全脫離中國供應鏈自建體系的代價將極其高昂，且難以在短期內趕上技術迭代。因此，引進中國電動車能產生「鯰魚效應」，既能填補其市場轉型期的技術空白，也能刺激本土車企在競爭中進步，縮小與領先者的差距。

更深層的因素在於，中國作為全球最大的工業國，在稀土等關鍵原材料與核心零件上擁有強大的控制力。

2025 年的相關交鋒讓歐盟看清，與中國陷入貿易對抗不僅會損害電動車產業，更可能導致整體工業體系的停滯。選擇談判溝通、變「對抗」為「共利」，反映了國際貿易正朝向更理性的方向發展。