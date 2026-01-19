創歷史新高！全球億萬富翁財富飆升至18.3兆美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-19 13:25

全球慈善組織樂施會（Oxfam）周一（19 日）發布的報告顯示，2025 年全球億萬富翁的財富大幅增長，達到創紀錄 18.3 兆美元。

全球億萬富翁財富飆升至18.3兆美元。（圖：Shutterstock）

該報告稱，去年全球億萬富翁人數已經突破 3,000 人，財富總額增加 16%，即 2.5 兆美元。這一增速是過去五年平均水準的三倍。

報告指出，2020 年以來全球億萬富翁的財富激增 81%，並稱過去十年是億萬富翁的黃金十年。

與此同時，在富人愈發富有的背景下，全球減貧進程卻有所放緩。樂施會的報告顯示，當前全球貧困率大致與 2019 年的水準相當，近半世界人口生活在貧困之中。

報告表示，超級富豪往往利用財富來獲取政治權力，掌控媒體資源，並列舉例證：2025 年初億萬富翁馬斯克參與美國政府事務，貝索斯擁有《華盛頓郵報》，億萬富翁 Vincent Bollore 收購法國新聞網站《CNews》。

報告指出，億萬富翁擔任公職的可能性是普通人的 4,000 倍。

「超級富豪對政治人物、經濟和媒體的影響力不僅加劇了社會不平等，也讓人們在解決貧困問題上偏離了正軌。」樂施會執行主任 Amitabh Behar 在報告中表示。