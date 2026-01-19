鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 12:31

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國總統川普可能選擇讓他繼續留任白宮現職，這也代表他將淡出下一任聯準會（Fed）主席的競逐行列。

根據《彭博》報導，哈塞特週日接受《Fox News》訪問時指出，他與川普早已多次討論，究竟是繼續留在白宮西翼，還是轉往聯準會擔任主席職務更為合適。

然而，他直言：「我不認為川普已經做出最後決定。」

川普上週也公開釋出相同訊號。他在白宮一場活動中當面告訴哈塞特，自己其實更希望他能繼續留在目前的白宮經濟顧問職位。

談及自身未來動向，哈塞特週日表示：「目前有很多優秀的人選，而總統決定目前這裡（白宮）是對我而言最好的位置，很可能是正確的。」

他也形容，對於川普談及他未來去向的相關評論，自己感到「既謙卑又感激」，並稱讚總統是個「非常好的人」。

哈塞特過去一度被視為接替現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的熱門人選之一。

知情人士指出，目前外界普遍認為聯準會主席人選已形成「四人競逐」局面，其中里德近期聲勢明顯上升，部分觀察人士認為，他在爭取美國參議院確認方面，可能具備更高成功機率。

司法部調查引發聯準會獨立性爭議

另一方面，針對聯準會及鮑爾的司法部刑事調查，也為主席人事遴選增添不確定性。該調查聚焦於聯準會總部整修工程，隨即引發政治圈與金融市場的強烈反彈。

鮑爾指控，司法部的行動意在對聯準會施壓、迫使其降息。包括參議院銀行委員會成員 Thom Tillis 在內的多名關鍵議員警告，未來由川普提名的聯準會主席人選，勢必將面臨更嚴格的審查。

在川普持續對聯準會施壓、要求降息的背景下，這起調查再度引發市場對央行是否能維持政治獨立性的高度關注。

不過，川普本人則回應稱，自己「對這項調查一無所知」。

貝森特出面穩定市場情緒

根據《Axios》報導，財政部長貝森特（Scott Bessent）曾私下向川普示警，相關調查已造成混亂，且可能對金融市場帶來負面影響。

貝森特隨後在《NBC》訪談中未直接評論該報導，但他引用上週美國公債標售結果，強調市場「已經往前看」。

上週美債殖利率在週二、週三走低，但整體市場波動仍屬有限。

他也表示，不擔心參議院會阻擋川普最終提名的聯準會主席人選，「我相信事情會繼續推進，也可能很快就會聽到銀行委員會希望看到的方向。」