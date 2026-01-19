鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 14:40

在 AI 算力軍備競賽與能源轉型的全球背景下，中美兩國電力市場呈現截然相反的發展軌跡。

2024 年，維吉尼亞州勞登郡的聽證會人潮湧動，居民高舉「別讓資料中心偷走我們的電」的標語，抗議電價上漲與電力資源擠佔。與此同時，德州的伺服器礦場全速運轉，將居民電費推至驚悚高點。

然而，大洋彼岸的中國卻迎來電價下行趨勢。根據美銀美林證券最新研究，去年中國多地代理購電價格年減 10%。

這一差距源於兩國電力制度與定價機制的根本差異。在美國，電力市場遵循殘酷而誠實的定價邏輯。當微軟、亞馬遜等科技巨頭攜巨資涌入，擠佔電網「剩餘容量」，區域電網如 PJM 或 ERCOT 會通過容量市場價格的熔斷式飆升，刺激發電投資並迫使用戶節電。

根據 EIA 數據，全美平均電價持續攀升並非短期供需錯配，而是老舊電網升級與 AI 基礎設施建設的必然成本，終端用戶透過電費帳單為 AI 時代買單。

反觀中國，電價在供給側狂飆中「被擠壓下行」。火力發電為保持供應持續擴容，風電與太陽能因零件價格崩盤而瘋狂搶裝，形成龐大供給過剩。

與此同時，電力被定位為宏觀調控基礎設施而非純粹商品。新能源的低邊際成本拉低現貨與長協價格，而「東數西算」戰略將算力中心導向內蒙古、甘肅等電力富餘地區，使其成為電網負荷的「吸納者」，稀缺在行政調度與供給過剩中被悄然消解。