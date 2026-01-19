鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-19 04:40

美國投資傳奇、波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 董事長巴菲特（Warren Buffett），近日接受《CNBC》主播 Becky Quick 專訪，節目以《華倫．巴菲特：人生與傳承》（Warren Buffett: A Life and Legacy）為題，長達兩小時。

巴菲特新專訪：談投資、波克夏發展、賽馬與為何不再談論政治。（圖：截自CNBC專訪）

根據《CNBC》報導，這次的訪談內容橫跨巴菲特的投資哲學、企業經營、人生體悟與個人回憶等多種議題。

節目中，巴菲特談及波克夏現金部位逼近 4,000 億美元、卻難以找到合適的大型收購標的，也分享了接班人阿貝爾（Greg Abel）的任命過程、企業未來走向，以及他如何看待幸運在自身成功中所扮演的角色。

談到如何判斷一家企業是否值得投資時，巴菲特再次展現其一貫的簡單思維。他直言，評估企業價值「不需要天才，更不需要什麼希臘符號或複雜模型」。

在巴菲特看來，理解商業本質遠比學歷重要，他甚至笑稱，就算阿貝爾高中就輟學，「他也一樣會像現在這麼聰明」。

回憶董事會討論接班人選的那天，巴菲特表示，當時董事 Steve Burke 一語定錘，認為沒必要再花幾個月猶豫不決，「這就是正確的決定」。最終，董事會迅速拍板，確立阿貝爾為下一任執行長。

展望波克夏的長遠發展，巴菲特表示：「公司始終會有所變動，但整體方向將以擴張為主。」

他坦言，偶爾也會有一些事業消失，「未來 50 年或 100 年後，波克夏旗下勢必會有部分公司在當時的經濟環境中不再具備生存能力，但同時也會有更多企業在這段時間裡成長茁壯。」

巴菲特認為，波克夏可以跟隨國家的發展方向前進，也可以跟著資本走。

巴菲特也不改幽默本色，形容企業董事是「世界上最好的工作」。他指出，董事年薪可達 25 萬到 50 萬美元，工作內容愉快、交通全包，人人客氣有禮，「誰會不想要這份工作？」

談及年輕時的經驗，巴菲特分享自己高中時曾沉迷賽馬投注，但很快就學到殘酷教訓。

他指出：「你也許能贏一場比賽，但你贏不了整個賽季。」巴菲特回憶，自己一場接一場下注，最後輸光 50 美元。

回顧數十年的經營生涯，巴菲特表示，幾乎所有他希望發生的事情都實現了，雖然並非每一項決策都成功，但整體而言，他「無法想像還有什麼比執掌波克夏更有趣」。

他甚至坦言，自己與已故夥伴蒙格（Charlie Munger）有時從失敗中得到的樂趣，還多於成功。

除了投資，巴菲特也分享了他對教學的熱愛，表示自己樂於傳授想法，直到幾年前才「燃料耗盡」。

對於新手父母，他給出的唯一忠告是，「永遠不要對孩子說諷刺的話」，因為那對孩子而言，可能是一道永遠忘不了的傷痕。

巴菲特也談到人生的成長與轉變，認為人在人生的後半段，應該要比前半段更有智慧。他說：「如果你的人生一路走得還算順利，那麼在生命的後半程，你也應該成為一個更好的人。」

談到善良時，巴菲特表示：「我只想請任何人來挑戰我：對人善良是否會在任何方面傷害到他們？以及，如果每個人每天早晨都對自己說：『今天我會遇到好事，也會遇到壞事，但我可以對任何人保持善良。』那麼這個世界的幸福感難道不會變得更好嗎？」

當被問及近年來為何刻意減少在公開場合發表個人意見或談及政治時，巴菲特則表示，這是重新思考企業領導者角色後所做出的選擇。

巴菲特指出，隨著社會氛圍日益對立，外界往往容易將他的言論與波克夏畫上等號，但實際上，第一線服務客戶的員工，並不應該因為他個人的發言而承受任何額外壓力。

他強調，波克夏旗下擁有數十萬名員工與眾多子公司，無論是接聽電話的客服人員，或是面對顧客的銷售員工，都不該因為他的言論而影響工作環境或公司形象。