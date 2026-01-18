鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 12:40

晶片大廠輝達 (NVDA-US) 似乎正逐漸失去其在人工智慧（AI）熱潮中「首選投資標的」的地位。不過，RBC 資本市場分析師 Srini Pajjuri 認為，這反而正是買進輝達的最佳時機。

在市場擔憂輝達可能面臨來自 Google(GOOGL-US) 自研的 TPU（Tensor Processing Units），以及超微半導體 (AMD-US) 即將推出新晶片的市佔率競爭下，輝達股價在過去三個月大致呈現盤整走勢。

不過，Pajjuri 看好輝達將重新找回成長動能，並在研究報告中正式啟動對該股的研究覆蓋，給予「優於大盤」評等，目標價定為 240 美元。

他指出：「在資金實力雄厚的四大超大規模雲端服務商激烈競爭帶動下，我們預期未來 12 至 18 個月資本支出仍將維持在高檔水準。」

Pajjuri 寫道：「儘管產業內的循環融資交易引發部分疑慮，但這些超大規模業者具備強勁的資產負債表實力，且在運算基礎建設上的投資動機依然十分明確。」

根據 RBC 的估算，輝達目前在 AI 加速器市場的市佔率約為 80%，預期到 2027 年將下滑至 70%。不過，他並不認為這構成重大問題。

Pajjuri 指出：「隨著客戶尋求供應鏈多元化，ASIC 客製化晶片與超微半導體的產品確實可望取得部分市佔；此外，基於大型語言模型的競爭仍遠未定局，Google Gemini 的再度崛起，也可能對輝達形成間接威脅。」

不過，他也補充表示，考慮到輝達在效能上的領先優勢、機櫃級系統整合經驗，以及完整的全端堆疊解決方案，相關風險仍屬有限。