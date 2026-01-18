鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 20:00

英特爾 (INTC-US) 股價在年初大幅走揚，顯示投資人對其重新吸引晶圓代工客戶、回歸人工智慧（AI）相關領域的前景愈來愈樂觀。這家晶片製造商在 2024 年一度被視為錯失 AI 浪潮，但如今市場氣氛似乎已明顯翻轉。

在 2025 年股價累計大漲 84% 後，英特爾於 2026 年開年再上漲 31%，成為標普 500 指數中表現第三佳的成分股，股價也逼近兩年高點。這與其 2024 年股價重挫 60%、明顯落後競爭對手的低潮形成強烈對比。

Bokeh Capital Partners 首席投資長、英特爾長期股東 Kim Forrest 直言：「英特爾簡直是死而復生。持有它的過程很痛苦，但現在感覺非常好。」

英特爾市場情緒轉暖，來自多項催化因素，包括財務前景改善、分析師近期密集上調評級，以及對英特爾可能取得新代工客戶的高度期待。

此外，市場也押注英特爾有望在美國總統川普「美國優先」政策氛圍下成為受惠者。

英特爾將於美東時間 1 月 22 日盤後公布第四季財報，投資人正密切關注是否能看到營運好轉的具體跡象。

包括花旗集團 (C-US) 與 KeyBanc 在內的多家券商近期上調評級，使英特爾的「買入」評等數量攀升至一年多來新高。

本週稍早，KeyBanc 分析師 John Vinh 將英特爾評級上調至「增持」，理由包括市場需求強勁、代工業務進展，以及與蘋果達成合作、為 Mac 與 iPhone 供應晶片的潛在可能性。

Vinh 指出，AI 與其他應用的晶片製造市場規模龐大，而英特爾 18A 製程技術的進展，「足以讓我們相信其完全有機會超越三星，成為全球第二大代工廠」。

他並給出華爾街最高的 60 美元目標價，意味著相較週四 48.32 美元的收盤價，英特爾股價仍有約 24% 的上漲空間。

儘管市場氣氛明顯改善，但華爾街整體看法仍未完全一致。分析師給英特爾的平均目標價為 40.66 美元，代表未來 12 個月股價仍可能下跌 16%。

不過，部分機構正快速修正原先的悲觀看法。花旗銀行最新將英特爾評級由「賣出」上調至「中性」，目標價也從 29 美元大幅調升至 50 美元。

花旗分析師 Atif Malik 指出，英特爾可望受惠於台積電先進封裝產能吃緊，加上美國政府政策支持，正迎來吸引代工客戶的「獨特時間窗口」。

除了代工前景，英特爾也受惠於 CPU 需求回溫。無論是個人電腦或資料中心，即便大量採用輝達等業者提供的 GPU，仍需要 CPU 作為核心運算與控制單元。

此外，英特爾與川普的關係也被視為影響股價的變數之一。去年在川普批評執行長陳立武後，美國政府仍促成對英特爾的投資，而輝達與軟銀也相繼入股，協助改善其資產負債表。

Freedom Capital Markets 科技研究主管 Paul Meeks 表示，市場普遍認為英特爾「在美國政府的權力圈中人脈深厚」，同時也與多家重量級科技公司保持密切關係。

作為美國少數具備先進製造能力的本土晶片製造商之一，英特爾的戰略地位也受到市場青睞。在地緣政治風險升高、外界擔憂可能干擾台積電營運的背景下，英特爾被視為潛在替代選項。

自陳立武接任執行長以來，市場對英特爾製造與代工業務的期待明顯升溫，不過至今仍未宣布任何具指標性的代工大客戶。

Forrest 認為，陳立武具備工程背景，是英特爾轉型的重要拼圖。

他直言，英特爾過去數十年管理失誤、定位錯誤，過度沉溺於昔日榮光，但其核心優勢仍在於「頂尖工程師與具備量產能力的先進晶圓廠」。

隨著股價急漲，部分投資人開始擔心回檔風險。英特爾目前股價已超過預期銷售額的四倍，創下二十多年來最高估值水準。Meeks 直言，這樣的估值「偏高」。

市場下一個關鍵觀察點，將是即將公布的財報與管理層展望。分析師平均預期，英特爾 2025 年營收將下滑 1%，2026 年則有望成長 3%。

因此，陳立武與管理團隊對未來製造技術與合作夥伴的說法，可能成為左右股價走勢的關鍵。