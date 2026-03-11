鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-11 14:20

隨著中東衝突持續升溫，美國可能重新部署駐韓防空資產的消息，引發南韓安全疑慮。南韓總統李在明週二（10 日）表示，南韓反對美國將防空資產自境內調離，但南韓並不具備向美方提出要求的立場。

美擬調駐韓愛國者赴中東，李在明坦言：南韓反對但無法強力阻止。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，李在明在向內閣簡報時表示：「駐韓美軍可能會依據自身的軍事需求，將部分防空系統派遣至海外。雖然我們已表達反對，但現實情況是，我們無法完全貫徹自己的立場。」

‌



駐韓美軍是指美國在南韓部署的軍事部隊指揮機構，目前約有 2 萬 8500 名官兵。

南韓外交部長趙顯上週五表示，美國正與首爾磋商，討論是否將部署在南韓的「愛國者」防空飛彈系統重新部署，用於中東衝突。

對於外界擔憂南韓對北韓的防衛準備可能因此受影響，李在明強調，即使相關防空資產被調離國內，也不會對南韓對北韓的嚇阻能力造成「嚴重挫折」。

目前，首爾與平壤之間的關係仍然緊張，北韓領導人金正恩更將南韓稱為「最敵對的實體」。不過，多數分析人士認為，駐韓美軍在朝鮮半島的聯合力量優於北韓軍隊。

首爾梨花女子大學國際研究教授 Leif-Eric Easley 表示：「即使暫時重新部署愛國者飛彈防禦系統，甚至調走少量攻擊型彈藥，也不太可能動搖美國在亞洲盟友的安全信心，因為北韓已受到南韓的常規軍力以及美國核武力量的有效嚇阻。」

愛國者仍是南韓防空核心

不過，愛國者系統仍是南韓防禦北韓威脅的重要組成部分。

國際戰略研究所（IISS）先進科技、國家安全與國防韓國研究主席 Lami Kim 指出：「儘管南韓已自行研發並部署如『天弓』等先進飛彈防禦系統，但愛國者系統仍然是其整體防空架構中的關鍵組成。」

南韓自主研發的「天弓」地對空飛彈系統由 LIG Nex1 與韓華航空航天公司共同開發。據報導，該系統近期首次投入實戰，由阿拉伯聯合大公國用於攔截來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。

另一方面，自伊朗衝突爆發以來，南韓媒體也報導稱，多架美軍運輸機頻繁出入位於平澤的烏山空軍基地（Osan Air Base）。

報導指出，現身的機型包括 C-5「銀河」（C-5 Galaxy）與 C-17 「全球霸王」（C-17 Globemaster），這兩種大型軍用運輸機通常用於運輸愛國者防空系統及「薩德」（THAAD）反彈道飛彈系統。

美軍中東防空攔截彈告急

美國考慮將部署在南韓的愛國者防空系統調往中東，是因為波斯灣國家用於攔截伊朗無人機與飛彈攻擊的防空攔截彈庫存正「危險性下降」。

國際戰略研究所（IISS）研究員 Lami Kim 表示，由於伊朗持續進行報復性攻擊，且衝突可能演變為長期對抗，美國的飛彈庫存已面臨相當大的壓力。

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）印太安全資深研究員 Philip Shetler-Jones 指出，如果最終真的重新部署相關系統，外界可能會認為美國正將中東利益置於亞洲盟友之上。

他補充說：「另一種合理的解讀是，如果事情在此階段發生，可能意味著美國對伊朗的反應並未做好充分規劃。」