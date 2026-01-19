鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 05:20

在全球金融市場面臨多重變數的背景下，美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 近日提出，隨著川普重新主導政策方向，全球正步入一個由財政擴張驅動的「新世界秩序」，並可能催生出「新世界牛市」格局。

美銀高喊「新全球秩序=新全球牛市=金銀牛市」！Hartnett： 東亞貨幣升值是最大風險（圖：Shutterstock）

他預測，這項宏觀轉變不僅將支撐黃金與白銀的持續多頭市場，也可能帶動國際股市與經濟復甦相關資產走強他，但他也警告，目前最大潛在風險來自日元、韓元及新台幣等東亞貨幣的快速升值，恐將引發全球流動性緊縮，進而衝擊市場穩定。

根據 Hartnett 分析，日元兌美元近期徘徊於接近 160 的弱勢區間，兌人民幣更跌至 1992 年以來最低點。韓元與新台幣同樣承受貶值壓力。這類超弱東亞貨幣的急劇反彈，可能源自於日本央行 (BOJ) 升息、美國重啟量化寬鬆、地緣政治變化或市場對沖失誤等多重因素。一旦升值發生，亞洲國家高達 1.2 兆美元的經常帳盈餘所帶動的資本流向美歐及新興市場的趨勢恐將反轉，進而觸發全球流動性收緊。

Hartnett 以「日元上漲、MOVE 指數上升」作為潛在危機的市場訊號組合，提醒投資人應密切監控該指標，並適時調整持股策略。

在假設東亞貨幣短期不至於崩盤的前提下，Hartnett 認為，川普推動的財政擴張政策正取代拜登時期的路線，成為引領全球邁向「新世界秩序」的核心動力。在此框架下，全球資金配置可望從「美國例外主義」向國際市場再平衡，尤其是國際股票將因此受益。

Hartnett 指出，自 2020 年代以來，美股基金累計吸金達 1.6 兆美元，而全球其他地區總和僅流入 0.4 兆美元，嚴重失衡的結構可望獲得修正，其中中國被 Hartnett 列為最具吸引力的市場，主要原因在於中國通縮週期可能告終，這將進一步催化日本與歐洲的股市上升。

此外，中東局勢相對穩定，如德黑蘭證交所自去年 8 月以來大漲 65%，沙烏地阿拉伯與杜拜市場亦維持堅挺，反映出區域政治風險並未升高。鑑於伊朗佔全球石油供應與儲備重要地位，地緣平穩對整體市場屬正面訊號。

除股市外，Hartnett 強調黃金的牛市行情仍未見頂。儘管目前黃金與白銀已呈現技術性超買，尤其白銀價格相較 200 日均線高出 104%，創 1980 年來最高超買程度，但長線來看，金價上漲邏輯依然堅固。

回顧 2020 年以來，黃金因戰爭、民粹主義興起、逆全球化趨勢、財政赤字惡化與債務貶值等因素成為表現最佳資產。他預期，隨聯準會 (Fed) 與川普政府可能在 2026 年前實施規模約 6000 億美元的量化寬鬆措施，包含購債與抵押擔保證券操作，將進一步支撐金價上行。

統計顯示，過去四年黃金表現持續優於債券與美股，且目前美國銀行高淨值客戶對黃金的配置比例僅 0.6%，遠低於歷史平均水準。若參考過去百年四輪黃金牛市平均約三倍的漲幅，金價可望衝破每盎司 6000 美元的歷史新高。

在族群配置上，Hartnett 建議投資人佈局利率、稅收與關稅調降政策下的受益標的，特別是中盤股、小型股、營建、零售與運輸等「經濟復甦」概念資產，同時相對看淡大型科技股。

Hartnett 指出，上述策略轉向始於去年 10 月底 Fed 降息與川普勝選之後，市場逐步轉向黃金、日經指數等「貶值交易」，以及太空、機器人等「流動性交易」。

然而，該樂觀情境能否延續，取決於兩大條件；一是美國失業率須維持在低檔，若因企業控管成本、AI 替代人力與移民政策失效導致失業率攀升，尤其青年失業率已由 4.5% 升至 8%，將對景氣循環類股構成壓力；二是川普必須有效壓低生活成本以提升民調低生活成本。

目前，川普全美支持率為 42%，經濟政策支持度為 41%，通膨政策支持度更僅 36%。若能源、保險、醫療與 AI 推升的電力價格居高不下，恐難扭轉民怨，連帶影響「川普榮景」相關資產的吸引力。

歷史經驗顯示，美國前總統尼克森曾在 1971 年以凍結薪資與物價成功拉起支持率，由 49% 升至連任時的 62%，但若川普無法在今年首季末展現類似成效，恐將提高期中大選風險，使投資人更趨謹慎面對週期類資產。