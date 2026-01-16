鉅亨網編輯林羿君 2026-01-16 10:28

美國投資研究機構 晨星（Morningstar）宣布，將推出一項專門追蹤生成式人工智慧（GenAI）領域未上市公司的新指數，讓投資人得以更系統性地觀察包括 OpenAI、xAI 在內的非上市科技巨頭發展動向。

這項新指數名為「Morningstar PitchBook GenAI 20 Index」（晨星 PitchBook GenAI 20 指數），將涵蓋 20 家推動生成式 AI 創新的核心企業，目標是為市場提供一項可長期追蹤、比較與分析 GenAI 產業發展的基準。

該指數將每日更新，資料來源主要來自 PitchBook 蒐集的私募市場融資與估值資訊。PitchBook 為一家金融研究公司，已於 2016 年被晨星收購。

在權重配置方面，晨星公布的前十大成分公司包括 Anthropic、OpenAI、Databricks、xAI、Safe Superintelligence、Anysphere、Mistral AI、Cognition、Sierra 與 Cohere。這些企業多處於後期成長階段，且在近年私募市場中持續吸引大規模資金投入。

成式 AI 已成為塑造未來最強大的經濟力量之一，正深刻影響各行各業的生產力與商業模式。然而，許多成長最快的技術先驅選擇維持非上市狀態，使得傳統的公開市場基準指標難以完整反映該產業的真實表現。

這項新指數的推出，正是為了解決投資者在未上市領域缺乏透明度的痛點。以 OpenAI 為例，該公司去年秋季的最新估值已達 5,000 億美元；Anthropic 近期也正尋求以約 3,500 億美元的估值進行新一輪融資。然而，與上市公司必須定期揭露經審計財務資訊不同，這類未上市企業多僅向貸款方或既有投資人提供有限的財務資料。

晨星指數業務創新負責人 Sanjay Arya 表示，如果只看公開市場，很難真正理解 AI 的未來。這些處於後期階段的未上市企業，其規模與市場影響力正日益與上市科技巨頭相媲美，因此需要建立工具補齊這塊拼圖。他也透露，已有至少一家大型科技公司計畫將這項新指數作為投資基準，但未進一步說明細節。

近年來，晨星持續加大對私募市場的布局，除 GenAI 指數外，亦已推出追蹤 20 家估值超過 10 億美元「獨角獸」後期創投企業的相關指數。同時，指數產業的競爭對手也加速跟進，包括 標普道瓊指數公司 與 MSCI 在內的業者，已有近半數在 2025 年底前推出或宣布規畫私募市場指數。