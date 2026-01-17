十年一遇的機會來了？自11月初來羅素2000飆漲9% 小型股行情能走多遠

鉅亨網編譯許家華 2026-01-17 09:20

在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克預言 Optimus 機器人將在本世紀末成為全球最佳外科醫師、沃爾瑪 (WMT-US) 攜手 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 計畫於明年將無人機配送服務擴展至 4,000 萬名客戶，以及迪士尼 (DIS-US) 重塑主題樂園設施等大型企業創新消息頻傳之際，市場焦點卻悄悄轉向另一端：美國小型股自 11 月中旬以來持續跑贏大型股，引發投資人關注，這波行情究竟只是短暫反彈，還是長期復甦的起點。

市場分析認為，這並非單純的技術性反彈。過去數年壓抑小型企業表現的獲利衰退，已有結束跡象，而這波漲勢能否延續，關鍵將取決於製造業景氣與債券市場走向。

從歷史來看，小型股的多空循環往往以接近十年的長週期運行，1970 年代中期至 1980 年代初曾出現一波史詩級漲勢，1981 年發表的經典研究更提出「小型公司效應」，指出小型股長期表現往往優於大型股，但隨後小型股低迷至 2000 年網路泡沫破裂後才再度翻身，並連續近十年跑贏大盤。

目前的小型股落後週期，已屬歷史上相當漫長的一段。過去 15 年，S&P 500 大型股指數累計報酬達 608%，S&P SmallCap 600 僅 353%，而另一項重要小型股指標羅素 2000 指數則為 303%。從估值面來看，S&P SmallCap 600 目前約以 2025 年預估獲利的 18 倍交易，略高於歷史平均，但相較 S&P 500 約 25 倍的本益比，仍顯得便宜；不過，羅素 2000 的 2025 年預估本益比高達 41 倍，反映該指數成分股未要求全面獲利，結構上包含大量仍在虧損、但成長性與波動性較高的企業。

自 11 月初以來，羅素 2000 上漲 9.2%，S&P SmallCap 600 上漲 7.6%，S&P 500 則僅上漲 3.9%，顯示資金風險偏好正轉向小型股。過去幾年，小型企業獲利表現疲弱，是壓抑股價的主因。自 2022 年底 ChatGPT 問世以來，大型企業受惠於人工智慧投資熱潮，累計獲利成長 27%，但小型企業獲利先跌 12% 後回升，累計增幅僅 1%，主因其對美國本土製造業與關稅成本的敏感度更高。

不過，今年情勢明顯改善。市場預估，S&P 500 與 S&P SmallCap 600 今年獲利成長率皆約 15%，而羅素 2000 在基期偏低下，全年獲利成長率預估高達 66%。美國銀行證券小型股策略主管 Jill Carey Hall 指出，利率下調與大型企業資本支出逐步外溢，將有利於小型公司。她的研究顯示，當小型股獲利成長超越大型股且呈現加速時，小型股有 75% 的機率跑贏大盤，年均超額報酬約 9 個百分點。若歷史估值與報酬關係成立，未來十年小型股年化報酬可望達 9%，大型股則僅約 1%。

投資工具方面，市場上已有低費用的 ETF 可供布局小型股，包括 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF(VIOO-US)，以及偏向價值型的 iShares S&P Small-Cap Value (IJS-US)。美國銀行近期公布的 2026 年小型股首選名單，涵蓋：阿拉斯加航空集團 (ASA-US)、Duolingo (DUOL-US)、e.l.f. Beauty (ELF-US)、Knight-Swift Transportation (KNX-US) 與 Southwest Gas Holdings (SWX-US)。

不過，小型股漲勢仍面臨風險。其走勢與美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數高度相關，而該指數又往往受 10 年期美國公債殖利率牽動。近期，川普政府宣布大規模購買不動產抵押證券，試圖在期中選舉前壓低房貸利率、改善住房負擔。巴克萊銀行通膨研究策略主管 Jonathan Hill 指出，單靠短期降息效果有限，真正關鍵在於壓低 10 年期公債殖利率，但龐大財政赤字與政治因素已令債市投資人情緒趨於保守。