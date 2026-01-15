鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 20:50

高盛財富管理部門最新發布的投資展望中指出，未來 5 年的全球最佳投資機會將發生轉移。報告明確表示，未來 1 到 5 年內，預期報酬率最高的資產並非美國股票，而是新興市場股票。這項預測反映了全球市場動態的轉變，建議投資者應重新審視其資產配置。

高盛最新市場展望：未來5年新興市場潛力超越美股(圖:shutterstock)

根據高盛首席投資官 Sharmin Mossavar-Rahmani 及其團隊的研究，新興市場股票在 2026 年的基本報酬率預計可達 8%。高盛對此「基準情境」賦予了 55% 的發生機率；此外，有 20% 的機率回報會優於預期，而 25% 的機率可能出現雙位數 (負 15% 左右) 的負成長。

‌



儘管新興市場被視為潛在報酬最高的地區，但高盛也提醒，其波動性在所有受測市場中也是最大的。若從 5 年的長期維度來看，新興市場股票的平均年化報酬率預計為 6%。

儘管新興市場奪得首位，美國股市 (以 標普 500 指數為代表) 仍是高盛預測中報酬率第二高的市場。報告預計美股在未來 12 個月內將成長 7%，而未來五年的平均年化報酬率則預計維持在 6%。至於其他市場，英國股市與 MSCI ACWI 全球指數則並列第三與第四，未來 5 年的平均年化報酬率預估約為 5%。

在分析方法上，高盛綜合考量了盈餘增長、股息殖利率以及估值的預期變化。

針對外界對美國股市估值處於歷史高位的疑慮，高盛在報告中予以澄清，認為美股目前並非處於泡沫狀態。高盛指出，美國經濟的波動性正在下降，這意味著企業能提供更可靠的盈餘流，進而支撐較高的股權估值。報告特別強調，「單憑估值本身對於決定維持投資或退出市場的參考價值有限」。

投資建議與參考標的 對於希望跟隨高盛配置建議的投資者，報告中列舉了幾款具有代表性的 ETF，包括：

• 新興市場： iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

• 美國市場： SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

• 英國市場： Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB)