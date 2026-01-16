鉅亨網新聞中心 2026-01-16 18:40

加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 周五 (16 日) 與中國國家主席習近平展開雙邊會談。雙方正式宣佈建立新的「戰略夥伴關係」，旨在透過發揮各自優勢，實現卡尼所稱的「歷史性」收益。

這是自 2017 年以來，加拿大總理首次踏上中國領土，象徵著兩國在經歷數月的外交努力後，關係迎來了關鍵的「轉折點」。

‌



據中國官媒《新華社》報導，習近平在會談中指出，去年 10 月雙方在韓國慶州的會晤，為兩國關係開拓了新局面。他強調，中加關係的穩定健康發展符合兩國利益，也有利於世界的和平與繁榮。習近平就未來關係發展提出四點意見：雙方應做相互尊重、共同發展、彼此信任及相互協作的夥伴。他特別提到，兩國國情雖異，但應尊重彼此的主權、領土完整及各自選擇的政治制度。

卡尼在會談中表示，他對兩國迅速推進合作感到「極度欣慰」。他指出，加中夥伴關係不僅能造福兩國人民，更有助於改善近年來承受巨大壓力的多邊體系。

在具體合作方面，雙方已於周三簽署了八項諒解備忘錄，涵蓋能源、寵物食品出口、文化及旅遊等領域。卡尼向習近平提議，兩國應集中精力在農業、農產加工、能源與金融等領域取得立即且持續的進展。

此次加中關係的升溫，發生在複雜的國際背景下。由於美國總統川普對加拿大商品加徵關稅，並戲稱加拿大可能成為美國的「第 51 州」，渥太華方面正積極尋求加強與世界第二大經濟體的聯繫。中國同樣受到川普關稅的衝擊，因此也渴望與屬於 G7 的加拿大深化合作。

清華大學專家孫成昊分析，儘管加拿大作為美國的核心盟友，深植於美國的安全與情報架構中，不太可能在戰略上完全背離華盛頓，但若渥太華能採取更務實且自主的對中經濟政策，將向外界證明美國主導的「脫鉤」並非不可避免。