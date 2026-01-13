鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-13 17:10

加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 預計周三 (14 日) 造訪北京，展開為期 4 天的正式訪問。 這是加拿大領導人自 2017 年以來首次訪中，象徵著兩國關係在經歷多年冰封後迎來關鍵轉折。

加拿大總理時隔8年首次訪中 卡尼尋求在川普貿易陰影下降低對美依賴(圖:shutterstock)

卡尼此行核心目標是修復與世界第二大經濟體的貿易關係，並在美國貿易威脅下尋求降低對其經濟依賴。

隨著美國總統川普提出關稅威脅，甚至暗示加拿大可能成為美國「第 51 州」，加美關係陷入不確定性。卡尼計畫在未來十年內將加拿大的非美出口額翻倍，試圖將加拿大經濟從過度依賴單一貿易夥伴的現狀中轉型。

在具體貿易議題上，原油與油菜籽出口是討論焦點。目前加拿大約 90% 的石油出口至美國，但由於美國計畫增加對委內瑞拉石油的採購，加拿大急需為其能源尋找新出路。此外，中加兩國此前因電動車 (EV) 及油菜籽關稅產生摩擦，專家預計雙方將簽署多項備忘錄，並在貿易爭端上尋求進展。

然而，這場外交行動面臨國內外高度關注與挑戰。兩名加拿大自由黨議員為避免在卡尼訪中前引起外交誤解，決定提前結束訪問台灣的行程。此舉遭反對黨批評為向北京的威權主義「叩頭」。

針對卡尼訪中行程，安大略省省長 Doug Ford 呼籲卡尼不要退縮，主張除非中國在安大略省設立製造廠，否則不應取消電動車關稅。加拿大亞太基金會副總裁 Vina Nadjibulla 則警告，在人工智慧和關鍵礦產等領域的合作存在明確的國安紅線，不應輕易跨越。

同時，加拿大仍對人權問題、祕密處決加籍人士及選舉干預等議題保持關注。觀察家提醒，加拿大身為美國盟友，在當前保護主義盛行的全球局勢下，修復中加關係的空間仍受限於其地理與文化傳承。