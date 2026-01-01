鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周五 (16 日) 報導，日本三菱商事將以 75.3 億美元收購美國頁岩氣資產，是該公司史上最大交易。三菱看好 AI 和資料中心帶動的電力需求成長，以及液化天然氣 (LNG) 出口增加。
三菱商事將從 Aethon Energy Management 收購位於德州和路易斯安那州的頁岩氣資產，包括 52 億美元股權和 23.3 億美元債務。這些資產主要位於 Haynesville 頁岩層，目前日產天然氣約 21 億立方英尺，相當於每年約 1500 萬噸 LNG。
三菱目前在全球 LNG 年產能約 1500 萬噸，這項收購的 Aethon 資產目前產能也約 1500 萬噸，讓整體產量翻倍。Aethon 資產未來峰值產能可達每年約 1800 萬噸 LNG，約占日本年需求四分之一。
該公司表示，美國天然氣需求預期會進一步成長。三菱將從 Ontario Teachers" Pension Plan、RedBird Capital Partners 和 Aethon Energy Management 手中收購這些資產。交易預計在 4 至 6 月季度完成。
三菱發言人表示，這項收購不屬於日本承諾對美國 5500 億美元投資的一部分。
