據《華爾街日報》等美國媒體報導，美國總統川普目前正推遲對伊朗發動軍事打擊的決定，儘管軍事選項仍擺在桌面，但白宮內部及盟友對於行動的風險與實效存在高度不確定性。

川普的顧問警告，大規模軍事打擊不僅難以實現伊朗政權更迭，反而可能引發更大規模的衝突。包含沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼與埃及在內的地區盟友均積極遊說美方不要動武，擔心這會演變成地區性的全面戰爭。

以色列總理納塔雅胡 (Benjamin Netanyahu) 在與川普通話中明確請求推遲行動，以便讓以方有更多時間準備應對伊朗可能的報復。此外，以色列方面認為，美方目前的打擊計畫僅針對安全部隊等目標，不足以對伊朗政權造成實質破壞。

川普延遲決策的另一因素在於伊朗國內局勢的變化。美方收到消息指出，伊朗政府已放緩對示威者的殺戮，並暫停了約 800 項處決計畫，川普對此表示這是一個積極信號。

在暫緩軍事行動的同時，美國財政部宣布了新一輪制裁，對象包括伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼 (Ali Larijani) 及多名涉及鎮壓示威者的軍官，試圖透過政治與經濟壓力迫使德黑蘭讓步。

儘管行動暫緩，但美國國防部正利用這段間隙向中東增派兵力，包括「林肯號」(USS Abraham Lincoln) 航艦打擊群、戰機及導彈防禦系統，以確保川普在決定動武時具備足夠的軍事選項。白宮發言人萊維特 (Karoline Leavitt) 強調，所有選項依然在考慮之中。