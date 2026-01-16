美軍航母開往中東 川普欲對伊朗速戰速決

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-16 04:30

美國《NBC News》周三（14 日）援引消息人士的話報導，美國總統川普向國家安全團隊表示，他希望任何對伊朗的軍事行動均為「快速、決定性打擊」，而不是一場持續數周或數月的持久戰。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

消息人士說：「如果川普決定採取行動，他希望這是一次決定性的行動。」川普傾向於對伊朗進行軍事干預，周二向國家安全團隊闡明了對伊朗軍事行動應達成的目標。

美國媒體《NewsNation》周四援引消息人士的話報導，「林肯號」航空母艦協同多艘艦艇，包括一艘攻擊型潛艇，正駛向中東，即美軍中央司令部任務區。

近期伊朗多地出現針對物價上漲和貨幣貶值的抗議活動，其間發生騷亂，造成安全人員和民眾傷亡。連日來川普多次威脅對伊朗進行軍事干涉。