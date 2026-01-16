川普暫緩對伊朗動武 中方呼籲美方放下武力執念

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-16 10:17

聯合國安理會周四（15 日）就中東局勢舉行緊急公開會，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊在會上指出，美國就伊朗局勢持續發聲，公然對伊朗發出武力威脅，中東地區戰雲密布，緊張氣氛不斷加劇。

孫磊說，伊朗是獨立的主權國家，伊朗的事情應該由伊朗人民自主決定。中方支持維護伊朗主權、安全和領土完整，呼籲國際社會支持伊朗政府和人民克服當前困難，維持國家安全和社會穩定。

孫磊強調，武力解決不了問題，只會使問題更加複雜難解。任何軍事冒險行動，只會將中東推向不可預知的深淵。中方呼籲美方恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，放下武力執念，各方保持克制，共同為維護世界和平與安全發揮應有作用。

美國白宮新聞秘書萊維特周四表示，川普總統和團隊密切關注伊朗局勢，保留所有選項。萊維特說，川普與以色列總理尼坦雅胡通了電話，但她不會在未經總統本人批准的情況下透露二者談話細節。

同日川普暫緩決定是否對伊朗發動軍事打擊。多名美國、以色列及阿拉伯國家消息人士透露，軍事選項仍在桌面上。

顧問團隊向川普表示，若美軍發動大規模打擊，需要在中東部署更多軍事力量，不僅用於發動攻擊，還要在伊朗可能報復的情況下，保護駐中東美軍以及以色列等盟友。