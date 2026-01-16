鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 11:14

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 周四 (15 日) 指出，台積電 (TSM-US)(2330-TW) 繳出亮眼的單季成績，重新點燃華爾街對 AI 概念股的信心，包括產業龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在內。

台積電繳出亮眼的財報成績(圖：Shutterstock)

他表示，「台積電徹底粉碎了那些質疑 AI 能否長久的懷疑論者。他們說了一件我們過去只聽輝達執行長黃仁勳說過的話——需求是無止盡的，而且更重要的是，對客戶而言，利潤可能會非常可觀。」

‌



全球最大晶圓代工廠台積電不僅財報優於市場預期，還刷新紀錄，獲利年增 35%，並已連續八季實現年增長。公司管理層也指出，用於先進 AI 技術的相關產品需求依然十分強勁。

Cramer 表示，近期華爾街對 AI 的態度明顯轉趨保守，但台積電成功的財報表現顯示，其客戶——尤其是輝達——的業務同樣維持強勁。

晶片股周四領漲美股，主要指數全面收高。台積電股價創下 52 周新高，收盤大漲 4.44%，輝達則上漲 2.13%。

Cramer 也點出當日其他令他感到正面的市場動向，包括銀行股，以及餐飲、零售等消費導向類股的上漲。他同時稱讚房市相關股票的回升，指出該產業近期普遍遭到調降評等。此外，他提到小型股出現「驚人走勢」，羅素 2000 指數成功突破關卡。