中國競爭與學名藥壓力 瑞銀逆勢喊賣GE HealthCare

2026-01-16

瑞銀（UBS）對醫療影像設備大廠 GE HealthCare Technologies (GEHC-US) 投下罕見賣出評等，認為市場對該公司成長機會的預期已充分反映在股價中，但對潛在風險的評估仍明顯不足。受此影響，GE HealthCare 股價表現落後大盤。



瑞銀分析師 Graham Doyle 週四 (15 日) 將 GE HealthCare 投資評等由「中立」下調至「賣出」，同時將目標價由每股 74 美元小幅上調至 77 美元。GE HealthCare 股價週四收低 3.27%，報每股 82.51 美元；相較之下，標普 500 指數與道瓊工業指數分別上漲 0.3% 與 0.6%。

Doyle 在報告中指出，經過詳細分析後，市場對 GE HealthCare 的成長機會已全面反映，但對風險的關注程度明顯不足。他提到，該股自 2025 年 4 月因關稅議題引發的低點反彈後，目前距離歷史高點僅差不到 10%，評價水準已偏高。

Doyle 認為，關稅因應措施與新產品推出確實為正面因素，但投資人對中國市場競爭加劇，以及影像顯影劑 Omnipaque 的學名藥版本可能帶來的衝擊，仍未給予足夠重視。隨著學名藥上市，相關產品價格可能承壓，進而影響 GE HealthCare 自有品牌的獲利能力。

在財務預測方面，Doyle 預估 GE HealthCare 2026 年每股盈餘為 4.88 美元，低於華爾街共識預期的 4.94 美元，顯示瑞銀對其中期獲利前景看法相對保守。

根據 FactSet 資料，這次評等下調是 GE HealthCare 目前首次出現「賣出」評等。在追蹤該股的 24 名分析師中，僅有 1 人建議賣出，占比不到 5%，低於標普 500 成分股約 7% 的平均賣出評等比例。

整體而言，仍有約 62% 的分析師對 GE HealthCare 給予「買進」評等，高於標普 500 成分股約 55% 的平均水準；分析師給予該股的平均目標價約為 92 美元。