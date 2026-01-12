鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 11:50

隨著科技巨頭在垂直領域的競爭加劇，醫療健康正成為繼搜尋和辦公室軟體之後，AI 應用領域中最激烈的「兵家必爭之地」。

AI醫療成兵家必爭之地！科技三巨頭紛進軍：蘋果拼硬體 OpenAI玩生態 Anthropic攻臨床（圖：Shutterstock）

近期，蘋果 (AAPL-US) 、OpenAI 和 Anthropic 近期的一系列動作，標誌著 AI 醫療的競爭已從概念驗證全面進入產品落地階段，三大巨頭正以不同路徑搶佔市場。

蘋果打算在今年春季發布的 iOS 26.4 更新中，對其「健康」應用程式進行重大改版。此次升級遠非介面刷新，而是功能維度的全面擴張，旨在利用硬體優勢鞏固其在健康監測領域的護城河，並直接挑戰 MyFitnessPal 和 Noom 等現有服務商。

改版的核心之一是深度整合的飲食追蹤功能，允許用戶追蹤卡路里攝取以輔助減肥，這標誌著蘋果正式進入先前謹慎涉足的領域。

此外，蘋果開發中的「AI 健康代理」將利用來自 iPhone、Apple Watch 等設備的所有健康數據，提供個人化的健康和營養建議，甚至可能透過 iPhone 後置相機即時分析用戶的鍛鍊姿勢。

在內容服務方面，蘋果打算在加州奧克蘭設立專門設施，錄製由專家主講的指導視頻，形成「數據監測—內容干預」的循環服務。

幾乎在蘋果新動向曝光的同時，AI 領域的另外兩大巨頭也完成了各自在醫療賽道的布局。OpenAI 推出了 ChatGPT Health，旨在將聊天機器人轉化為整合用戶醫療記錄的「個人超級助理」。

ChatGPT Health 在 ChatGPT 應用程式內設立了獨立的「健康空間」，確保對話、文件和連接的應用資料與其他聊天記錄隔離且不會被用於訓練其基礎模型。透過與基礎設施提供者 b.well 合作，使用者可以將 Apple Health、MyFitnessPal、Weight Watchers 等健康應用的資料連接至 ChatGPT。

Anthropic 則採取了深耕 B 端臨床市場的策略，宣布其聊天機器人 Claude 推出符合 HIPAA 標準的醫療 AI 工具。這項合規性認證是進入美國專業醫療市場的「入場券」。

市場反應也顯示了 B 端策略的有效性，美國最大的非營利醫療系統之一 Banner Health 已有超過 22,000 名臨床供應商在使用 Claude，其中 85% 的用戶報告使用後工作速度更快、準確性更高。Anthropic 也與諾和諾德及史丹佛醫療保健建立了合作關係。

從蘋果圍繞硬體生態構建「一站式健康管家」，到 OpenAI 面向消費者打造「個人超級助手」，再到 Anthropic 深耕 B 端臨床工作流，三大巨頭的佈局清晰地勾勒出 AI 醫療的消費級健康管理、個人健康助理和臨床醫療效率工具的三大主線。