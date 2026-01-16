呼應黃仁勳 DeepMind執行長：中國AI僅落後美國「數個月」

鉅亨網編譯許家華 2026-01-16 11:01

Google 旗下人工智慧研究機構執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，中國在人工智慧模型上的能力，可能僅落後美國及西方國家「短短數個月」，顯示中美在 AI 領域的差距正快速縮小。哈薩比斯的說法，與部分觀點認為中國仍大幅落後的看法形成鮮明對比。

（圖：Shutterstock)

哈薩比斯近日接受 CNBC 新推出的 Podcast 節目《The Tech Download》訪問時指出，中國 AI 模型與美國及西方的距離「比一、兩年前我們所想的還要近」，並直言「也許目前只落後幾個月而已」。他是全球頂尖 AI 實驗室之一的負責人，也是 Google Gemini 助理背後的重要推手，其評估引發科技圈高度關注。

‌



約一年前，中國 AI 實驗室 DeepSeek 推出一款高效能模型，因在使用較低階晶片、成本更低的情況下，展現出接近美國產品的表現，一度震撼市場。儘管此後新模型問世已不再引發同樣程度的驚訝，但中國科技巨頭阿里巴巴，以及新創公司如 Moonshot AI、智譜（Zhipu）等，近來也陸續推出具競爭力的 AI 模型，顯示整體實力持續進步。

不過，哈薩比斯認為，中國企業雖已證明具備追趕能力，但尚未展現出突破技術前沿的原創創新能力。他指出，關鍵問題在於能否「創造出超越現有邊界的新事物」，例如發明類似「Transformer」這樣的全新架構。他表示，中國已顯示能夠快速追趕並逼近技術前沿，但是否能真正創新、引領下一波浪潮，「目前仍未看到明確證據」。

Transformer 架構是 Google 研究人員於 2017 年提出的重大科學突破，成為近年大型語言模型的基礎，並支撐了包括 OpenAI 的 ChatGPT 與 Google Gemini 等主流 AI 產品。

其他科技業領袖也肯定中國的進展。輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳去年表示，美國在 AI 競賽中「並未遙遙領先」，並指出中國在能源方面領先，美國在晶片上占優勢，而中國在基礎設施與 AI 模型層面「幾乎並駕齊驅」。

然而，中國科技企業仍面臨多項結構性挑戰，其中最關鍵的是先進技術的取得限制。美國目前對輝達等公司最先進的 AI 訓練晶片實施出口管制。白宮已表態，可能批准輝達向中國出售 H200 晶片，該晶片雖較中國先前可取得的產品先進，但仍非輝達最頂級的型號。

中國本土晶片廠商如華為正試圖填補缺口，但其效能仍被普遍認為落後於輝達產品。一些分析師認為，長期而言，若中國無法取得最先進的 AI 晶片，中美 AI 模型之間的差距可能反而擴大。

Janus Henderson 投資組合經理克洛德（Richard Clode）上週接受 CNBC《The China Connection》節目訪問時表示，隨著美國 AI 基礎設施持續迭代並強化模型能力，未來數年可能出現明顯分歧，他認為目前可能已接近中國 AI 相對美國的「能力高峰」。

中國業界內部也坦言壓力不小。阿里巴巴通義千問（Qwen）團隊技術負責人林俊揚近日在北京一場 AI 會議上表示，未來三至五年內，中國企業在 AI 領域超越美國科技巨頭的機率「不到 20%」，並指出美國的運算基礎設施規模約為中國的「一到兩個數量級」。

對於中國尚未出現前沿突破，哈薩比斯則認為，問題更多在於「心態」而非單純的技術限制。他將 DeepMind 形容為「現代版貝爾實驗室」，強調鼓勵探索式創新，而非僅擴大既有技術。貝爾實驗室自 20 世紀初成立以來，曾孕育多項諾貝爾獎級發現。

哈薩比斯指出，中國已具備世界級工程能力，但真正的科學創新更為困難，「發明新事物的難度，大約是複製的 100 倍」，這才是下一個真正的前沿，而目前仍極具挑戰。