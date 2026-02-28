資金45%流向海外！瑞銀降評美股 轉向中性配置 示警三重壓力來襲

鉅亨網新聞中心 2026-02-28 11:40

瑞銀下調美股評級，對華爾街長期看好美股超額報酬的共識投下震撼彈。瑞銀全球股票策略主管 Andrew Garthwaite 領軍的策略團隊於周五 (27 日) 發布報告，將美股在 100% 股票投資組合中的配置評級下調至「基準」(中性)，同時維持對新興市場股票的超配建議。

Garthwaite 指出，以美元計價，美國市場相對全球市場的回撤幅度為近 15 年來最大，即便人工智慧 (AI) 興起、美國經濟成長超預期，以及川普政府撤回部分關稅措施，仍未能扭轉美股相對弱勢的局面。此次降評的核心憂慮包括美元走軟、美股估值偏高，以及政策不確定性升溫。

瑞銀策略師表示，與北美客戶溝通顯示資金將明顯轉向全球市場，ETF 資金流向數據亦顯示，近期已有 45% 的資金流入美國以外市場。指數表現方面，MSCI 全球 (除美國) 指數今年以來上漲約 8%，日經 225 指數上漲約 17%，史托克 600 指數上漲約 7%，而標普 500 指數幾乎持平，資金正流向估值較低、美元敞口較小的市場。

美元走勢是瑞銀下調評級的核心邏輯之一。瑞銀預測歐元兌美元匯率將於第一季末升至 1.22，並指出美元面臨「不對稱的結構性下行風險」。歷史數據顯示，當美元貿易加權指數下跌 10% 時，在未對沖情況下，美股相對全球市場表現將落後約 4%。此外，瑞銀指出，過去一個季度美元貶值對美國企業獲利的提振「遠低於正常水準」，削弱了美元走弱支撐美股盈利的邏輯。

估值壓力同樣顯著。瑞銀測算，經產業結構調整後，美股本益比相較國際同類市場溢價約 35%，而自 2010 年以來的歷史平均溢價僅約 4%。約 60% 的產業板塊不僅估值高於全球同業，其溢價水準亦超過各自歷史平均。美股的股利與回購合計股東報酬率目前約為歐洲市場的一半。過去支撐美股的重要動能企業回購亦出現轉弱跡象，目前回購殖利率僅與全球同業持平，甚至低於英國市場，削弱對資金的吸引力。

政策層面的不確定性構成第三重壓力。瑞銀列舉今年以來的多項政策擾動，包括關稅政策反覆調整、提議設定信用卡利率上限、擬限制私募股權投資住宅市場、重啟藥品定價審查，以及提出限制國防企業派發股息與回購股票等措施。

不過，Garthwaite 並未全面轉向看空。他指出，在潛在泡沫初期，美國經濟與股市通常仍能受益，且 AI 在美國的採用速度預計將快於多數主要地區 (中國可能為例外)，有助支撐關鍵產業獲利成長。