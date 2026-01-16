鉅亨網編譯許家華 2026-01-16 07:20

前馬來西亞國家石油公司（Petronas）交易主管、國際數位交易所（International Digital Exchange，INDEX）共同創辦人巴倫．拉馬爾（Baron Lamarre）指出，外界熱議的委內瑞拉石油復甦進程，實際上遠比市場想像來得遙遠。

（圖：REUTERS/TPG）

拉馬爾表示，嚴重的環境破壞、持續的政治不確定性，以及制度與機構長期失能，構成深層且長期的風險，使該國在未來多年內仍難以吸引大規模國際資本投入。

拉馬爾受訪時指出，僅環境修復一項，就已形成動輒數十億美元的重大瓶頸。他以馬拉開波湖與奧里諾科油帶為例，強調當地歷經數十年的管線腐蝕、漏油事故與生態惡化，若要恢復具規模的生產，勢必先進行長時間且高成本的環境評估與整治。他形容，這些工作需要動用水下無人載具、遙測衛星與大量化學分析技術，而委內瑞拉目前並不具備相關能力。

他進一步指出，環境復育不僅耗時，短期內也缺乏明確投資報酬，對國際能源企業而言，商業吸引力相當有限。相較之下，拉馬爾強調，真正讓大型石油公司卻步的關鍵並非制裁本身，而是政治穩定性是否具備長期可信度。

拉馬爾引述埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）近期言論指出，多數國際能源企業高層仍將委內瑞拉視為「不可投資」，原因在於法律與政治環境高度不確定。他指出，即便制裁獲得解除或豁免，有助於恢復貿易與原油出口，但這不足以單獨引發大規模資本回流，企業普遍擔憂未來可能出現政策逆轉、司法爭議，甚至再次徵收或重新國有化。

拉馬爾表示，企業希望確保在投入資本多年後，其資產不會面臨追溯性法律挑戰或政治翻盤。他指出，前總統查維斯時期的國有化政策，曾引發高達數十億美元的國際仲裁索賠，且部分裁決至今仍未獲得支付，這段歷史已成為能源企業評估風險時難以忽視的警訊。

他進一步強調，政治穩定性並非美國政府或任何外部力量能單方面提供。即使新政權獲得國際承認，若無法展現持續且廣泛的國內支持，能源業者仍將高度警惕潛在的政策反覆或社會動盪，這些因素都會直接侵蝕長期投資的可行性。

拉馬爾指出，即便政治局勢顯著改善，單靠修復基礎設施仍不足以重啟投資循環，委內瑞拉仍須同步重建監管制度、財政與稅制架構，並補回多年來大量流失的專業技術人力。他認為，這些結構性改革的難度與時間成本，往往被市場嚴重低估。