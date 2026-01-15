鉅亨網新聞中心 2026-01-15 09:19

「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜洛夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。

全國都在找的內鬼，竟是委內瑞拉總統髮小。（圖：Shutterstock）

連日來全世界都在猜測誰是委國總統府的內鬼。最終，矛頭指向了一個人——馬杜洛最信任的「守夜人」、貼身衛隊指揮官、少將哈維爾 · 馬爾卡諾 · 塔瓦塔。

‌



根據西班牙《國家報》援引哥倫比亞情報部門的報告，塔瓦塔提前向美國提供了馬杜洛夫婦當晚休息寓所的確切坐標。不僅如此，他還詳細指出總統安保體系中的安全漏洞和盲點。

在當地時間 1 月 3 日美軍突襲的關鍵時刻，塔瓦塔授意相關部門關閉加拉加斯的防空預警系統和電子屏蔽系統，為美軍敞開了大門。美軍隨後實現了精準、順利的行動，幾乎未遇到有效抵抗。

有媒體報導，塔瓦塔背叛是因為美國懸賞 5,000 萬美元賞金。但諷刺的是，塔瓦塔並未如願拿到這筆巨額賞金——事後，美方認為自己有能力完成抓捕，並未支付這筆費用。

早在事發前數周，委內瑞拉情報部門就已偵測到他與外國情報機構之間存在加密通訊。不過，塔瓦塔當時為什麼沒被逮捕不得而知。

當地時間 1 月 6 日，委國總統府前發生了一場原因不明的槍戰。隨後塔瓦塔因涉嫌叛國在國民議會大廳被逮捕入獄。

令人意外的是，塔瓦塔與馬杜洛曾是童年摯友。

出生於 1969 年的塔瓦塔，比馬杜洛小 7 歲。他與馬杜洛一同在加拉加斯的工人社區長大，是實打實的髮小。

成年後，塔瓦塔選擇了從軍之路，進入委內瑞拉軍事學院，畢業後成為軍官。

在馬杜洛擔任總統期間，塔瓦塔在軍中穩步晉升。2024 年 10 月，馬杜洛將身家性命托付給了這個童年摯友，任命塔瓦塔為總統榮譽衛隊指揮官和軍事反情報總局局長，負責保衛總統及其家人的絕對安全。

這兩個職位意味著塔瓦塔一手掌握了馬杜洛的「盾」，一手握住了馬杜洛的「劍」，也使他成為委內瑞拉軍中控制全國最大單一集中火力的人物。