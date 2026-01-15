鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 15:00

政府官員證實，美國已於周三 (14 日) 完成首批委內瑞拉石油的銷售，總價值達 5 億美元。這象徵川普政府在軍事干預委內瑞拉後，正式開始套現該國的能源資源。據官方透露，未來幾天和幾周內，預計還將進行更多石油銷售活動。

美國正式銷售委內瑞拉石油 首批成交額達5億美元(圖:shutterstock)

此次石油銷售的背景是美國在 1 月初對委內瑞拉發動了軍事打擊。行動中，美軍強行控制並俘獲了委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 及其妻子，並將其帶回美國。川普隨後明確表示，計畫開發委內瑞拉巨大的石油儲備，並宣稱石油產業將投入至少 1,000 億美元，來重建委國受損的能源部門。

然而，這項野心勃勃的計畫在美國能源業界引發了高度質疑。在白宮舉行的一場會議中，能源巨頭對投資前景表示冷淡。埃克森美孚 (ExxonMobil) 執行長伍茲 (Darren Woods) 直言，由於缺乏明確的法律與商業框架，委內瑞拉目前處於「不可投資」的狀態。

儘管白宮發言人泰勒 · 羅傑斯 (Taylor Rogers) 強調正與願意進行「前所未有投資」的公司進行討論，但目前尚未達成任何重大投資承諾。