美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。

據《路透社》報導，作為委內瑞拉石油最大市場，中國自上個月以來未收到委內瑞拉國有企業 PDVSA 任何貨運。這表明在美國石油封鎖下，委內瑞拉短期內可能無法直接向主要買家出口石油。

這兩艘超大型原油運輸船屬於三艘超級油輪組成的船隊，專門覆蓋委內瑞拉至中國的航線，運輸委內瑞拉用於償還中國債務的原油。委內瑞拉危機爆發後，兩艘油輪在北大西洋停泊數周，等待進一步指示。最新 LSEG 航運數據顯示，這兩艘油輪已掉頭返回亞洲。

1 月 6 日，美國總統川普宣布，委內瑞拉將向美國出口總值近 20 億美元的原油。美委協議執行初期，可能需要轉移原本銷往中國的原油供應。

連日來學界與業界人士對美國政府此番大動干戈的行徑給出諸多解讀。法國學者阿迪娜 · 雷沃爾指出，這一動作背後另有深意：「川普此番針對委內瑞拉，看似為石油而來，實則意在削弱中國。」