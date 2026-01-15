鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-15 23:10

高盛 (Goldman Sachs) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，受惠於股票交易、投資銀行與資產與財富管理業務表現強勁，單季獲利優於市場預期，並同步調升季度股利至每股 4.50 美元。儘管出售 Apple Card 業務拖累營收表現，但華爾街核心業務動能持續增強，顯示高盛已擺脫消費金融挫折，重新站穩投行本業。

圖：高盛財報

高盛去年第四季淨利年增 12% 至 46.2 億美元，每股盈餘 14.01 美元，明顯高於市場預期；不過，營收因出售信用卡貸款組合而年減 3% 至 134.5 億美元。

股票交易創華爾街新高 市場波動成最大助力

高盛股票交易業務再度刷新紀錄，去年第四季股票交易收入達 43.1 億美元，不僅創下公司史上新高，也打破其於 2025 年第二季創下的華爾街紀錄，較市場預期高出逾 6 億美元。高盛表示，市場波動、資金輪動，以及避險基金與機構投資人對衍生性商品與融資交易需求升溫，是推升表現的關鍵。

固定收益、外匯與商品 (FICC) 交易同樣表現穩健，相關收入年增約 12% 至 31.1 億美元，受惠於利率與商品價格波動。高盛指出，在高股價、降息預期與地緣政治不確定性並存的環境下，客戶參與度明顯提升，帶動整體交易動能。

併購熱潮延續 投行費用續創單季新高

投資銀行業務方面，高盛去年第四季投行手續費收入年增 25% 至 25.8 億美元，創下公司同期新高。儘管略低於部分分析師預期，但仍反映併購與承銷市場顯著回溫。2025 年全年全球併購金額達 5.1 兆美元，年增 42%，高盛連續一年蟬聯全球併購顧問排名首位，全年協助交易總額達 1.48 兆美元，相關費用收入約 46 億美元。

高盛去年參與多筆大型交易，包括電子遊戲商美商藝電 (Electronic Arts) 的 565 億美元槓桿收購案，以及 Alphabet(GOOGL-US)以 320 億美元收購雲端資安公司 Wiz。公司表示，年底併購案庫存較第三季成長，對 2026 年投行業務前景保持審慎樂觀。

財富管理調升目標 退出消金重回本業

資產與財富管理業務成為高盛另一成長引擎。該部門去年第四季管理費收入創單季新高，達 30.9 億美元，推動公司上調中期稅前利潤率目標至 30%，高於先前的 20% 中段水準。2025 年全年，該部門稅前利潤率約 25%，資產管理規模增至 3.61 兆美元。

高盛近年透過併購加速布局財富管理與私募市場，包括收購 ETF 發行商 Innovator Capital 與創投公司 Industry Ventures。執行長蘇德巍 (David Solomon) 表示，穩定的管理費收入有助平衡交易與投行業務的波動性。