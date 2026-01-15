鉅亨網編譯段智恆 2026-01-15 21:30

AI吃電也吃銅！亞馬遜提前卡位與力拓簽供應協議

力拓表示，這座位於亞利桑那州的礦場採用名為「Nuton」的新技術，透過細菌與酸液萃取低品位銅礦，讓過去被認為不具經濟效益的礦石得以開採。亞馬遜旗下雲端事業 AWS 與力拓簽署為期兩年的供應協議，被視為對這項新技術的重要背書。

AI 資料中心吃銅成癮 供應仍只是杯水車薪

亞馬遜此舉是科技公司爭相確保 AI 資料中心所需電力與關鍵材料的最新案例。不過，力拓 Nuton 計畫所產出的銅，僅能滿足亞馬遜需求中的極小部分。大型資料中心往往需要數萬公噸銅，用於電線、匯流排、電路板、變壓器與其他電力設備。

力拓預估，亞利桑那州 Nuton 計畫 4 年內可生產約 1.4 萬公噸銅陰極，連一座大型資料中心的需求都無法完全支應。儘管如此，隨著資料中心建設、電網升級、電動車與再生能源裝置推升需求，銅的消耗量已大幅抵銷製造業與建築業景氣循環放緩的影響。

近來銅價持續創高，本月在倫敦與紐約市場皆刷新紀錄，期貨價格去年上漲 41%，近期更首度突破每磅 6 美元。白宮也表示，正評估是否在既有對銅線與銅管課徵 50% 關稅之外，進一步擴大關稅範圍，使美國銅價面臨續漲壓力。

低品位礦成突破口 銅供應缺口成系統性風險

礦業高層、分析師與經濟學家警告，若銅供應不足，恐成為 AI 熱潮的關鍵瓶頸。從發現礦藏到實際投產，平均需 20 年以上，即便高價有助提升回收率與節省用量，供應缺口仍難以避免。標普全球 (S&P Global) 最新研究估計，在 AI 帶動下，全球銅需求到 2040 年將成長 50%，但礦產供給下滑，恐出現 25% 的缺口。

力拓指出，全球約 70% 的銅儲量存在於低品位硫化礦中，過去因開採與運輸成本過高而被棄置。Nuton 技術正是為了解決此一難題。在亞利桑那州約翰遜營礦區，礦石被覆蓋細菌與酸液後堆置，銅元素滲出並被電鍍成可直接使用的陰極，首批產品已於去年 12 月產出。

力拓銅業執行長傑克森 (Katie Jackson) 表示，這項技術不僅讓原本不具經濟效益的礦石得以開採，也同時降低碳排與用水強度，已有客戶將其視為價值主張的一部分。亞馬遜全球碳管理主管羅伊 (Chris Roe) 也指出，公司在鋼鐵、水泥與銅等原料層級尋找低碳解方，以支撐資料中心擴張。