鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 21:27

據《金融時報》報導，管理 2.2 兆美元資產的債券巨頭 Pimco 警告，川普政策的不可預測性已促使該公司分散投資、減持美國資產。華爾街同時憂心，川普對 Fed 主席鮑爾的調查恐侵蝕央行獨立性，長期反而推升利率。

Pimco 首席投資長 Dan Ivascyn 表示，「重要的是要認識到，這是一個相當不可預測的政府。我們認為未來數年將出現資產從美國轉出的趨勢。」

華爾街憂央行獨立性受損

Ivascyn 發出警告的幾天前，美國司法部才對聯準會主席鮑爾就央行總部 25 億美元的翻修工程展開聯邦調查。

儘管市場反應有限、標普 500 接近高點，但華爾街人士認為，該調查加深了對川普削弱聯準會獨立性的疑慮。

摩根大通（JPM-US）執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二表示：「任何削弱 Fed 獨立性的行為可能都不是好主意，在我看來，這會產生反效果，將提高通膨預期，並可能隨時間推升利率。」

Ivascyn 也提出類似觀點：「Fed 在制定貨幣政策上的獨立性，對市場仍至關重要。雖然表面上看來，影響 Fed 降息可能很誘人…… 但在經濟強勁成長、通膨居高不下時激進降息，可能導致長期利率上升。」

劍指下任 Fed 主席

華爾街高層也警告，對鮑爾發出傳票的真正目的不在現任主席，而是為了他的繼任者。

「川普打的是下一場戰爭，不是上一場，」一位不願具名的華爾街公司執行長說。

鮑爾的主席任期將於 5 月到期，川普可能在未來數日或數周內提名繼任人選。

司法部的調查甚至在政府內部引發疑慮。據知情人士透露，消息傳出後，財政部長貝森特（Scott Bessent）曾與川普通話，表達對調查可能衝擊市場的擔憂。貝森特是金融界與政府間的關鍵橋樑。但財政部發言人表示，貝森特與川普之間「完全沒有分歧」。

聯邦住房金融局（FHFA）局長 Bill Pulte 去年曾呼籲調查鮑爾的翻修費用支出，外界因此猜測他是這項調查的主要推手。但他告訴《金融時報》，自己與調查「毫無關係」，稱這「不在我的職權範圍內」。

不過，許多投資人因共和黨參議員 Thom Tillis 和 Lisa Murkowski 批評這項調查而感到安心。