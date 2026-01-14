鮑爾遭川普政府司法調查 為何沒有任何大企業敢為Fed發聲？答案令人膽寒

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 11:30

全球金融界正密切關注美國政壇與聯準會 (Fed) 的激烈碰撞。作為全球金融體系基石，Fed 的獨立性歷來被視為不可觸碰的紅線，但近期圍繞其主席鮑爾的司法調查風波，卻讓這項傳統共識面臨嚴峻考驗。

鮑爾遭川普政府司法調查 為何沒有任何美國大企業敢為Fed發聲？答案令人膽寒（圖：Shutterstock）

美國司法部向鮑爾發出刑事調查傳票，表面理由是其關於 Fed 大樓翻修成本超支的國會證詞，但這項說法遭鮑爾強烈駁斥。

鮑爾在記者會中直言：「刑事指控的威脅，是因為聯準會根據我們對什麼最符合公眾利益的評估來設定利率，而不是遵循總統的偏好。」

鮑爾這番表態將矛盾核心徹底暴露，川普政府希望 Fed 大幅降息以刺激經濟，而 Fed 受制於平衡增長與穩定的使命，不能受政治人物一時興起所左右。

過去一年，川普持續對鮑爾施壓，不僅將其視為「出氣筒」，還試圖解僱 Fed 理事庫克，並安插效忠者進入利率制定委員會。這種公然挑戰央行獨立性的行為，在歷史上極為罕見。

耶魯大學執行長領導研究所的調查顯示，71% 的美國企業領袖認為政府正在侵蝕 Fed 獨立性，80% 的人質疑川普施壓降息的動機。

但令人意外的是，這些擔憂並未轉化為公開行動。代表全美大企業執行長的商業圓桌會議保持沉默，各大企業也鮮有公開表態。

專家分析指出，美國商界集體緘默源自於對政治報復的恐懼。2018 年川普曾因哈雷轉移生產線而號召抵制，導致該公司陷入經營困境。這種「秋後算帳」的先例，讓企業領袖們不敢輕易發聲，擔心成為下一個目標。

不過，部分企業正透過私下管道影響政策。根據《CNN》報導，沃爾瑪、Target 等零售巨頭的執行長曾就關稅問題向川普陳情，但這種方式效果有限。

更有市場觀察人士認為，一些企業和投資者押注「TACO 交易」，認為川普在極端政策上最終會臨陣退縮。

維拉諾瓦大學經濟學教授 Erasmus Kersting 分析指出，許多市場參與者實際上認同川普的低利率主張，寧願犧牲長期穩定來換取短期利益。這種態度反映出，在幾十年來以經濟數據為決策基礎的傳統之外，政治偏好正日益成為影響貨幣政策的重要因素。

目前，這場圍繞 Fed 獨立性的博弈仍在持續。雖然企業界的公開抗議尚未出現，但私下的不安情緒正在蔓延。歷史經驗顯示，當行政權力過度干預貨幣政策，往往會導致嚴重的經濟後果，土耳其和阿根廷的案例就是前車之鑑。