鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 20:20

德國聯邦統計局周四 (15 日) 公布最新數據顯示，這一歐洲最大的工業強權在經歷了連續兩年的經濟萎縮後，於 2025 年實現了 0.2% 的微幅增長。

德國經濟告別連兩年衰退 2025年實現0.2%微幅增長(圖:shutterstock)

這項結果雖然勉強讓德國避開了連續第 3 年的經濟衰退，但數據反映出德國經濟在重返長期健康的道路上，仍面臨巨大的結構性挑戰。

‌



此前，德國經濟在 2023 年與 2024 年分別萎縮了 0.9% 與 0.5%。2025 年的轉虧為盈，主要歸功於強勁的消費者支出與政府支出，特別是在基礎設施（如橋樑、鐵路）以及因應俄羅斯威脅而增加的國防預算。

然而，出口表現依然疲軟，統計局局長 Ruth Brand 指出，受美國總統川普的貿易政策與更高關稅、歐元升值，以及來自中國在汽車與工業機械領域的激烈競爭影響，德國出口業務面臨強大逆風。

去年 5 月上台的總理梅爾茲 (Friedrich Merz) 承諾振興經濟，並寄希望於透過大規模公共支出帶動成長，政府預測 2026 年經濟增長可望達到 1.3%。不過，經濟學家與相關研究機構持保留態度，預測值僅約 0.9%。

梅爾茨也坦言，德國經濟目前處於「非常關鍵」的時刻，生產力已長達十年處於低位，官僚主義與技術勞動力短缺等結構性問題亟待解決。