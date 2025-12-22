鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-22 16:20

一項新的研究報告指出，2025 年前三季，德國對美國的汽車出口暴跌近 14%，成為美國總統川普貿易戰中受衝擊最大的德國工業部門。

報告：德國汽車對美出口暴跌近14% 成為川普貿易戰下受創最重產業(圖:shutterstock)

據《路透》引述報告內容，在此期間，德國所有產業對美國的出口量年減 7.8%，與 2016 年至 2024 年同期平均近 5% 的成長，形成鮮明對比。

其中，汽車業是受影響最嚴重的德國產業分支。德國汽車出口到美國的數量在 2025 年前三季暴跌了將近 14%。雖然華盛頓與布魯塞爾達成協議，美國自 8 月 1 日起對歐洲汽車設定 15% 的基準關稅，這低於川普最初設定的 25% 稅率加上現有的 2.5% 關稅，但衝擊依然顯著。

德國的工程公司同樣在關稅制度下苦苦掙扎，這一產業對美國的出口在前九個月下降了 9.5%。

報告指出，德國機械出口須繳納 50% 的美國鋼鐵和鋁產品關稅。化學工業對其最大出口市場的出口量也下降了 9.5%，儘管報告補充，這可能不完全歸咎於關稅，更高的能源價格導致德國產量下降等其他因素可能也發揮了作用。