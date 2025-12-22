報告：德國汽車對美出口暴跌近14% 成為川普貿易戰下受創最重產業
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
一項新的研究報告指出，2025 年前三季，德國對美國的汽車出口暴跌近 14%，成為美國總統川普貿易戰中受衝擊最大的德國工業部門。
據《路透》引述報告內容，在此期間，德國所有產業對美國的出口量年減 7.8%，與 2016 年至 2024 年同期平均近 5% 的成長，形成鮮明對比。
其中，汽車業是受影響最嚴重的德國產業分支。德國汽車出口到美國的數量在 2025 年前三季暴跌了將近 14%。雖然華盛頓與布魯塞爾達成協議，美國自 8 月 1 日起對歐洲汽車設定 15% 的基準關稅，這低於川普最初設定的 25% 稅率加上現有的 2.5% 關稅，但衝擊依然顯著。
德國的工程公司同樣在關稅制度下苦苦掙扎，這一產業對美國的出口在前九個月下降了 9.5%。
報告指出，德國機械出口須繳納 50% 的美國鋼鐵和鋁產品關稅。化學工業對其最大出口市場的出口量也下降了 9.5%，儘管報告補充，這可能不完全歸咎於關稅，更高的能源價格導致德國產量下降等其他因素可能也發揮了作用。
研究作者 Samina Sultan 表示，對於德國出口商而言，這恐怕會是一種「新常態」。她認為，由於目前必須假定美國進口關稅在可預見的未來，不會回到川普政府上任前的水準，德國對美國的出口不太可能出現顯著復甦。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 2026年台股投資展望 AI仍十分精彩非泡沫！資金寬鬆、AI供應鏈動能續旺
- 哈塞特：最高法院若取消川普關稅 將帶來重大「行政挑戰」
- 關稅退場也救不了咖啡價？美國咖啡還是喝得心痛
- 【台股操盤人筆記】資金輪動奠定2026多頭基礎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇